Wanneer en tegen wie speelt Ajax de inhaalwedstrijd?

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie in handen. De Amsterdammers hebben evenveel punten als PSV én hebben een wedstrijd tegoed. Om welke wedstrijd gaat het?

De inhaalwedstrijd van Ajax is op zondag 23 februari tegen Go Ahead Eagles. Het duel zou eigenlijk op zondag 26 januari gespeeld worden, maar werd toen verzet op verzoek van Ajax. Zo had Ajax meer rust na de Europa League-wedstrijd tegen RFS (1-0 nederlaag op 23 januari) en kon de ploeg zich optimaal voorbereiden op de afsluitende wedstrijd van de Europa League-competitiefase tegen Galatasaray (2-1 zege op donderdag 30 januari).

Eredivisie-wedstrijden kunnen verplaatst worden als deelnemers aan de Champions League, Europa League en Conference League hierom verzoeken om beter te kunnen herstellen van gespeelde wedstrijden of zich beter te kunnen voorbereiden op komende wedstrijden. Wedstrijden kunnen alleen worden verplaatst als het speelschema in de Eredivisie dat toelaat, de lokale autoriteiten van de thuisspelende club aan de nieuwe datum/aanvangstijd kunnen voldoen en met goedkeuring van het competitiebestuur betaald voetbal.

De wedstrijd van Ajax was niet de enige wedstrijd in het speelweekend van 25/26 januari die werd verzet naar februari. In onderstaande tabel zie je de wijzigingen die destijds werden gemaakt.

Inhaalwedstrijden in februari

Wedstrijd Oude datum Nieuwe datum Feyenoord - Almere City Zaterdag 25 januari Zaterdag 22 februari (20.00 uur) FC Twente - NEC Zondag 26 januari Zondag 23 februari (12.15 uur)* Ajax - Go Ahead Eagles Zondag 26 januari Zondag 23 februari (14.30 uur)*

* Voor deze wedstrijden geldt dat het aanvangstijdstip nog kan veranderen afhankelijk van planning en plaatsing voor de Europa League knock-outfase.