Tottenham Hotspur wint van ploeterend Manchester United, dat nu vijftiende (!) staat

Manchester United heeft zondagavond verloren van Tottenham Hotspur. In een matige wedstrijd tussen twee tegenvallende teams dit seizoen werd het 1-0 in Londen. Voor de Spurs scoorde James Maddison vroeg in de eerste helft de enige treffer. Door de nederlaag is Manchester United afgegleden naar de vijftiende plek op de ranglijst en stevent het af op een negatief clubrecord.

Bij Manchester United had Joshua Zirkzee voor het eerst sinds 19 januari (thuis tegen Brighton & Hove Albion, 1-3) een basisplaats. Matthijs de Ligt is onder trainer Rúben Amorim niet altijd verzekerd van een plekje bij de eerste elf, maar mede door de blessure van Leny Yoro deze zondagmiddag wel. Beide teams vinden zichzelf terug in de grauwe middenmoot van de Premier League, Tottenham stond voorafgaand aan dit duel op de vijftiende plek. Één plek hoger met twee punten meer stond de tegenstander van vandaag. Het gat naar de degradatieplekken is groot, tien punten, maar ook de afstand tot de Europese plaatsen is aanzienlijk. De verliezer van vandaag zou afhaken in de race om die plekken.

Artikel gaat verder onder video

Nadat United de eerste kansen had gekregen kwam Tottenham Hotspur in de dertiende minuut op voorsprong. Lucas Bergvall schoot uit de draai op doel, waarna André Onana de bal wel tegen kon houden, maar niet kon voorkomen dat Maddison de bal daarna voor het intikken kreeg: 1-0. Dat bleek tevens de ruststand, ook omdat Alejandro Garnacho van dichtbij een grote kans miste.

In de tweede helft kwam United veel meer in het spel voor en kreeg het ook enkele goede kansen. De grootste was voor Zirkzee, die een voorzet van Noussair Mazraoui van dichtbij geen richting kon geven en net naast kopte. Tot scoren kwamen de Mancunians echter niet en zo verloor United voor de dertiende keer dit seizoen. Daardoor staat United nu op plek vijftien op de ranglijst en is het hard op weg het negatieve clubrecord van afgelopen seizoen -United eindigde toen als achtste, de laagste klassering in de Premier League ooit- te overtreffen.

Beide teams vervolgen het kleurloze seizoen komend weekend. Tottenham Hotspur gaat op bezoek bij Ipswich Town, dat vecht tegen degradatie. Manchester United speelt de kleine Northwest Derby in Liverpool tegen Everton, dat net boven United staat op de ranglijst.