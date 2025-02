Johan Derksen adviseert Heerenveen over opvolging Van Persie: 'Verlaag je niet tot dat niveau'

Johan Derksen komt in Vandaag Inside met een duidelijk advies voor sc Heerenveen, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Feyenoord vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie. De Snor vindt de vermeende interesse in Rick Kruys (FC Volendam) een kwalijke zaak en oppert dat de Friezen beter voor oude bekende Gertjan Verbeek kunnen kiezen.

De Telegraaf wist eerder deze week te melden dat Kruys (39) momenteel de voornaamste kandidaat is in Heerenveen. De jonge trainer was afgelopen zomer ook al in beeld en zou zelfs al met de club gesproken hebben, maar destijds viel de keuze op Van Persie. In een eerste reactie tegenover NH Nieuws op de berichtgeving meldde de technisch directeur van Volendam, Patrick Busby, dat er nog geen formele toenaderingspoging heeft plaatsgevonden en dat een vertrek van Kruys wat hem betreft ook 'niet aan de orde' is. De dorpsclub staat momenteel bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt aan het eind van de rit in ieder geval te promoveren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Foppe de Haan onthult wat hij Robin van Persie appte na vertrek bij Heerenveen

Derksen zegt woensdagavond in Vandaag Inside dat hij het 'verontrustend' vindt dat er bij Heerenveen 'moord en brand wordt geschreeuwd' over het tussentijdse vertrek van Van Persie naar Rotterdam, maar dat de club desondanks zelf aan een 'bezette' trainer zou trekken. "Dan doen ze precies hetzelfde! Dan denk ik: Heerenveen, verlaag je nou niet tot dat niveau. Dat is gewoon een collega-club in de problemen brengen. Die staan bovenaan, laat die jongen proberen te promoveren en zet gewoon Gertjan Verbeek daar neer. Die zit zich dood te vervelen", aldus Derksen.

Verbeek kent Heerenveen van binnen en van buiten

Verbeek (62) kent een lange staat van dienst in Heerenveen. Als speler kwam hij jarenlang uit voor de club. Na zijn actieve loopbaan ging hij er als jeugdtrainer aan de slag, waarna Verbeek tussen 1993 en 2001 acht jaar lang als assistent van Foppe de Haan bij de hoofdmacht fungeerde. In 2004 keerde Verbeek, na drie seizoenen op eigen benen te hebben gestaan bij Heracles Almelo, als opvolger van De Haan terug in het Abe Lenstra Stadion. Na vier seizoenen vertrok de trainer, sindsdien werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en FC Twente en kende hij buitenlandse avonturen in Duitsland en Australië. Zijn laatste klus dateert van 2021, toen Verbeek enkele maanden hoofdtrainer was van Almere City.

VIDEO - Johan Derksen adviseert sc Heerenveen: 'Zet Gertjan Verbeek daar neer!'

Wat vind jij: moet sc Heerenveen aankloppen bij Gertjan Verbeek? Laden... 66.1% Ja, Johan Derksen heeft gelijk 33.9% Nee, ik zou voor een andere trainer gaan 109 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.