VAR Bas Nijhuis begaat flinke blunder: Maurice Steijn wint met Sparta

Met een 1-0 overwinning op FC Groningen heeft Sparta drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Na een slaapverwekkende eerste helft leek Sparta door een penalty op achterstand te komen, maar Nick Olij wist de poging van Leandro Bacuna te keren. Aan de andere kant kopte Tobias Lauritsen zijn ploeg even later verdiend op voorsprong. Groningen leek vervolgens wakker te schrikken en werd sterker, maar kwam niet meer langszij.

Sparta was afgelopen week druk bezig op de transfermarkt. Waar Camiel Neghli (Millwall) en Arno Verschueren (FC Twente) vertrokken, werden Kristian Hlynsson en Mitchell van Bergen op huurbasis aangetrokken. Beide spelers kregen gelijk een basisplaats bij de Rotterdammers, die de goede lijn na de overwinning tegen AZ graag wilden doorzetten. Ook bij opponent FC Groningen, dat vorige week gelijkspeelde, stond er een nieuwe aanwinst aan de aftrap. Hjalmar Ekdal speelde afgelopen seizoen nog enkele malen met Burnley in de Premier League, maar kon dit jaar niet meer rekenen op speeltijd.

De 26-jarige centrumverdediger zag dat de supporters van zijn ploeg uit protest tegen de verplichte buscombi pas enkele minuten na de aftrap het stadion binnenkwamen en vervolgens enkele zonnebrillen op het veld gooiden. Waren de Groningen-supporters pas na een halfuur binnengekomen, dan hadden zij alsnog niets gemist. Hun ploeg leek vooral naar Rotterdam gekomen om niet te verliezen en durfde geen enkel risico in haar spel te leggen. Ook bij Sparta was dit in eerste instantie het geval, maar na een kwartier kroop de ploeg van Maurice Steijn langzaam wat uit haar schulp. Via de handige Shunsuke Mito kwam de thuisploeg enkele malen gevaarlijk door, maar de Japanner maakte nog niet de juiste beslissingen.

Een hoge voorzet richting het hoofd van de bedrijvige Hlynsson leek wel de juiste beslissing, maar de Ajax-huurling kopte de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Het was de grootste kans van de eerste helft, die ook in het laatste kwartier slaapverwekkend bleef. De bezoekers speelden zonder spelidee, hanteerden een te laag tempo en kregen de bal veelvuldig niet bij een medespeler. Ook bij Sparta werden veel ballen ingeleverd, maar met aardige combinaties creëerden de Rotterdammers nog wel enige vorm van dreiging. Na een klein uur spelen kwam de thuisploeg uiteindelijk verdiend op voorsprong, toen Lauritsen een corner sterk binnenkopte.

Blunder van Bas Nijhuis

De spits van de opponent, Brynjólfur Willumson, was echter de hoofdrolspeler van het tweede bedrijf. Na een sterke rush werd de IJslander gevloerd door Marvin Young, maar Leandro Bacuna verprutste de verkregen penalty. Zijn inzet werd gekeerd door Olij. In de rebound wekte Mike Eerdhuijzen de bal weg, maar hij was eigenlijk te vroeg ingelopen. Dat was scheidsrechter Alex Bos en videoscheidsrechter Bas Nijhuis ontgaan.

Even later waren de rollen omgekeerd, toen Willumson op zoek naar de bal zijn voet ongelukkig in de kuit van Young zette. Scheidsrechter Bos werd door Nijhuis naar de zijlijn geroepen, maar besloot een gele kaart te geven. Het was meteen de laatste actie van de druistige spits, die zich bij zijn actie leek te blesseren.

Zonder hem begon Groningen plots meer aanvallende intenties te tonen en werd Sparta bij tijd en wijle achteruit gedrongen. Romano Postema zag een poging naast vliegen, terwijl Thom van Bergen met een wippertje de lat raakte. Veelvuldig kwamen de aanvallen van de bezoekers echter niet tot wasdom. Ondertussen probeerde Sparta ook de weg naar voren te vinden, maar waren de Rotterdammers minder en minder in staat de ploeg van Lukkien in defensieve problemen te brengen. Na een spannende slotfase viel er uiteindelijk geen treffer meer, waardoor Sparta de goede lijn voortzet en aansluiting vindt bij de brede middenmoot.