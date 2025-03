Emoties lopen hoog op bij Kaj Sierhuis na spectaculaire ontknoping in Waalwijk

Fortuna Sittard heeft zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar geboekt bij RKC Waalwijk (1-2). De Waalwijkers speelden vanwege carnaval in een speciaal tenue, maar op het veld was het voor RKC geen feest. De bezoekers kwamen snel op voorsprong via Alessio Da Cruz en verdedigden daarna lang hun voorsprong. In de blessuretijd kwam RKC op gelijke hoogte via Sylvester van der Water, maar het ging alsnog mis voor RKC. Kaj Sierhuis, die voor het laatst minuten maakte in mei vorig jaar, gaf de assist op Ryan Fosso die de winnende van de avond maakte.

RKC Waalwijk had vanavond de kans om zijn fans te verwennen met een geweldig startschot van de carnaval. Daarvoor moest eerst Fortuna Sittard verslagen worden. Dit zou niet alleen een leuke inleiding van de carnaval zijn, maar is gezien de zeventiende plaats van RKC gewoon broodnodig. Fortuna Sittard staat er een stuk beter voor met de elfde plaats, al wist de ploeg van Danny Buijs in 2025 nog niet te winnen.

Het eerste kwartier was bijzonder aantrekkelijk met kansen over en weer. RKC leek sterk te beginnen en kwam bijna op voorsprong na een kopbal van Julian Lelieveld, maar even later keken ze tegen een achterstand aan. Jasper Dahlhaus glipte door de verdediging heen en legde de bal vanaf de achterlijn panklaar neer voor Alessio Da Cruz die de bal van dichtbij in het doel kon schuiven. Fortuna kreeg de kans om de marge te verdubbelen, maar Juan Familia-Castillo wist dit te voorkomen door de bal van de doellijn te halen. De ploeg van Henk Fraser had ook zomaar op gelijke hoogte kunnen komen, maar Richonell Margaret miste een grote kans toen hij vanaf de rechterkant in het zijnet schoot. Na dit spectaculaire eerste kwartier ging het tempo, en daarmee de amusementswaarde, van de eerste helft flink naar beneden.

In de tweede helft had Danny Buijs zijn manschappen met een duidelijke missie het veld in gestuurd; het behouden van de voorsprong. Hierdoor waren kansen in de tweede helft schaars en leek RKC niet in staat om de defensie open te breken. Daarvoor leek een briljante actie van bijvoorbeeld Mohammed Ihattaren nodig, maar het was simpelweg niet zijn avond. Het laatste kwartier nam de druk van RKC weliswaar toe, maar telkens stond een verdediger van Fortuna in de weg of was de eindpass niet op maat. RKC schoot uiteindelijk in de reguliere speeltijd niet eens één keer op doel, maar in de blessuretijd was het direct raak. Invaller Sylvester van der Water schoot de bal onder Matthijs Branderhorst door voor een late gelijkmaker. Branderhorst ging daarbij flink in de fout. Een aantal minuten voor tijd maakte Fortuna-spits Kaj Sierhuis nog zijn rentree na een lange blessure en uitgerekend Sierhuis verzorgde in de absolute slotfase de assist voor de winnende treffer van Ryan Fosso. Hij had de kans om zelf uit te halen, maar gaf de bal aan zijn ploeggenoot die van dichtbij kon scoren. De emoties liepen hoog op bij de van een blessure teruggekeerde Sierhuis.

Zo begint carnaval voor de Waalwijkers met een behoorlijke kater en worden drie noodzakelijke punten niet gepakt. Fortuna daarentegen boekt zijn eerste overwinning in 2025 en vindt de aansluiting met de play-off plekken voor Europees voetbal. Volgende week ontvangt RKC streekgenoot PSV in eigen huis, terwijl Fortuna in actie komt tegen Heracles Almelo.