Valentijn Driessen oppert 'ramadan-clausule' in Ajax-contracten, Mike Verweij ziet grote bezwaren

Valentijn Driessen zou het helemaal geen gek idee vinden als clubs als Ajax een speciale 'ramadan-clausule' op zouden nemen in het contract van islamitische spelers. Mike Verweij, die aanvaller eerder deze week 'per ongeluk' vroeg of hij ook dit jaar meedoet aan het vasten, ziet echter grote bezwaren voor het pleidooi van zijn Telegraaf-collega.

Verweij schoof woensdag aan bij de persconferentie waarin Godts en trainer Francesco Farioli vooruitblikten op het treffen met Eintracht Frankfurt van donderdag, dat eindigde in een 1-2 overwinning voor de Duitsers. De Ajax-watcher van De Telegraaf vroeg de Belg of hij ook dit jaar weer meedoet aan de ramadan, waardoor hij overdag zou moeten vasten. Godts wilde echter niet antwoorden, in de podcast Kick-Off legt Verweij uit hoe de vork in de steel zat. "Ik had een interview gehad, dus ik was vrij laat bij die persconferentie. Toen bleek dat Arjan Duijnker, een persvoorlichter van Ajax, tegen iedereen had gezegd dat Godts niet over de ramadan wilde praten, maar toen was ik er nog niet", aldus de journalist. "Toen ik die vraag stelde werd het in één keer muisstil en ik zag Arjan ook kijken, die was mij vergeten in te lichten."

"Ook omdat Godts daar in het verleden best wel problemen mee heeft gehad, met het beantwoorden van die vragen. Als ik het had geweten, had ik die vraag waarschijnlijk ook niet gesteld", vervolgt Verweij. Driessen denkt daar anders over: "Je kan toch gewoon open zijn, dan? Wat is het probleem? Ik zie het probleem niet zo", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant. "Als je als Farioli bezig bent om alles en iedereen fit te houden, dan zijn dit wel zaken die je gewoon mee moet nemen. In feite zou Farioli moeten stellen: je bent gewoon in dienst van Ajax. Je kán gewoon sommige momenten later inhalen." Verweij zegt vervolgens dat hij heeft begrepen dat Godts dit jaar heeft besloten niét mee te doen met de ramadan, maar zegt er wel bij dat hij dat niet bevestigd heeft gekregen.

Driessen komt later in de discussie nog even terug op de kwestie. "Ik vind dat spelers, die hebben ook een verantwoordelijkheid naar hun teamgenoten en hun werkgever. Je kan ervan afwijken en het later inhalen. Dan zou ik als club zeggen: wij willen graag dat je het later inhaalt, zeker in deze fase van de competitie, waarin de prijzen worden verdeeld. Je kan het misschien wel opnemen in contracten", zegt de journalist. "Ik denk het niet", riposteert Verweij. "Er is toch godsdienstvrijheid, dat staat in de grondwet!" Daar ziet Driessen weer geen probleem in: "Dan teken je dat contract toch niet, dat is toch simpel? Nee, ik denk niet dat dat contract zwaarder weegt dan de grondwet, maar op het moment dat je zo'n contract tekent dan conformeer je je eraan. Maar als je dat samen overeenkomt en een speler later zegt dat hij zich er niet aan houdt, dan gaat de grondwet voor", aldus Driessen.

