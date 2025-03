Johan Derksen velt vernietigend oordeel over peperdure Ajax-speler: 'Weggegooid geld!'

Johan Derksen velt in Vandaag Inside een vernietigend oordeel over . In de zomer van 2022 betaalde Ajax ruim zestien miljoen euro om de spits terug te halen na een mislukt avontuur bij RB Leipzig. "Weggegooid geld", concludeert Derksen.

Brobbey doorliep de jeugdopleiding van Ajax en brak ook door in het eerste elftal, maar maakte in de zomer van 2021 gebruik van zijn transfervrije status om zijn geluk in Duitsland te gaan beproeven. In Leipzig kwam de spits echter totaal niet uit de verf, waarna hij in de winter al op huurbasis terugkeerde in de Johan Cruijff ArenA en in de zomer definitief werd teruggehaald door Ajax. Dit seizoen heeft de spits vooralsnog grote moeite om het net te vinden: in 37 officiële wedstrijden was het pas zeven keer raak voor Brobbey.

"Kunnen nu gewoon ook concluderen dat die Brobbey eigenlijk niet kan voetballen en dat je er eigenlijk niks aan hebt?", vraagt Derksen zich maandagavond hardop af in Vandaag Inside. Tafelgast Valentijn Driessen reageert en vindt dat ook trainer Francesco Farioli iets te verwijten valt: "Helemaal niet als je hem er iedere keer na een uur af haalt." Derksen vindt dat geen excuus: "Jawel, maar je kunt hem ook anderhalf uur laten schutteren... Die hebben ze voor heel veel geld teruggehaald uit Duitsland omdat hij heimwee had, maar dat is gewoon weggegooid geld gebleken."

Ondanks zijn moeizame seizoen wordt Brobbey nog geregeld in verband gebracht met een transfer naar een grotere competitie. Derksen zou het wel weten: "Als een Engelse club zo dom is om hem te kopen, dan moet je hem gauw inpakken en wegwezen." Daar is Driessen het mee eens: "Dat sowieso. Maar ik denk dat hij een van de weinigen is die nog wat geld op kan leveren, samen met Jorrel Hato. Vorig jaar scoorde hij achttien of negentien goals, daar kan je hem uiteindelijk misschien nog wel op verkopen", aldus de Telegraaf-journalist.

