Ajax-spreekkoor klinkt richting Ronald Koeman jr: 'Triest publiek'

Supporters van FC Volendam dreven dinsdagavond de spot met junior, de keeper van Telstar. Bij uittrappen van Koeman werd ‘pizza, pizza’ gescandeerd, zoals Ajax-supporters in het verleden deden bij Jeroen Verhoeven. Koeman zegt dat de spreekkoren hem niets doen, maar vindt wel dat het Volendam-publiek zich ‘triest’ opstelt.

Koeman moest drie keer vissen tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd in Volendam (3-0) en werd meermaals op de hak genomen door het thuispubliek. “Ik hoorde het. Ik vind het een beetje raar. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik weet niet waar het op gebaseerd is. Ik heb het een paar keer gehoord, het doet me helemaal niks”, zegt de 29-jarige zoon van bondscoach Ronald Koeman.

“Het is ook wel een beetje het publiek van Volendam, beetje sneu. Het is ook wel een beetje Nederland. Bij de uitwedstrijden is Koeman vaak het doelwit.” Koeman junior acht het mogelijk dat hij vanwege zijn bekende achternaam een doelwit is. “Ik weet ook niet wat ik erover moet zeggen. Het is wel makkelijk. Het is een beetje Nederland. In andere landen hebben ze meer respect voor je.”

Volendam is met 64 punten de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op de nummers twee en drie, SC Cambuur en ADO Den Haag, is negen punten. De top twee promoveert uiteindelijk rechtstreeks naar de Eredivisie. Telstar staat achtste, een positie die aan het eind van de rit goed is voor deelname aan de nacompetitie.