Profvoetballer (25) overlijdt terwijl hij mensen wil helpen bij discotheekbrand: 'Een heldendaad'

Droevig nieuws uit Noord-Macedonië, waar profvoetballer Andrej Lazarov om het leven gekomen is bij een brand in een nachtclub in zijn geboortestad Kočani. In een poging om andere bezoekers te redden, stikte de 25-jarige Noord-Macedoniër in de rook.

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit tijdens een concert van het populaire hiphopduo DNK. Er zouden zo'n 1500 mensen aanwezig zijn geweest in de nachtclub. Bij de brand kwamen zeker 59 mensen om het leven. Lazarov wordt door zijn club FC Shkupi omschreven als een 'heldhaftige geest', omdat hij geprobeerd heeft om anderen te helpen ontsnappen uit de door vuur geteisterde omgeving.

Artikel gaat verder onder video

"Zijn heldendaad zal altijd in onze herinnering blijven, als bewijs van zijn nobele karakter en zijn grote hart”, aldus zijn FC Shkupi op Instagram. "Dit is een enorm verlies voor onze club, voor onze teamgenoten en voor de hele voetbalgemeenschap. Er zijn weinig woorden om de pijn te beschrijven die wij op dit moment voelen, in deze tragedie, een van de grootste in de geschiedenis, die onze club heeft getroffen."

De 25-jarige Lazarov, die eenmaal in actie kwam voor de Onder 21-ploeg van Noord-Macedonië, maakte afgelopen zomer de overstap van het Kroatische HNK Gorica naar het Noord-Macedonische FC Shkupi. "Andrej werkte slechts zes maanden in Skopje, maar zijn naam zal altijd een onuitwisbare rol in ons team spelen. De herinnering aan hem zal voor altijd onvergetelijk in onze harten blijven", besluit de club.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder onthult triest nieuws na Van der Gijp-sneer: 'Daarom was ik anders'

Jack van Gelder onthult waarom hij 'anders dan normaal' was toen hij in De Oranjezondag zijn veelbesproken sneer uitdeelde richting René van der Gijp.