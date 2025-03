Bayern München in rouw: voormalig jeugdspeler op 18-jarige leeftijd overleden

Bayern München deelt donderdag verdrietig nieuws: Guo Jiaxuan (18) is overleden. Het Chinese talent maakte een jaar deel uit van een internationaal opleidingsproject van de Duitse recordkampioen. In februari van dit jaar ging het helemaal mis voor Guo in een oefenwedstrijd in Madrid.

Guo maakte in 2023 deel uit van de FC Bayern World Squad, dat inmiddels onder leiding staat van Roy Makaay. De jonge Chinese voetballer kreeg daarna geen contract aangeboden door Bayern, maar kwam onder contract te staan bij Beijing Guoan in zijn vaderland. Met die club speelde hij op 6 februari van dit jaar een oefenwedstrijd in Spanje, waarin Guo een knie van een tegenstander tegen zijn hoofd kreeg.

Guo werd daarop met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar even later hersendood verklaard door zijn behandelend artsen. Zijn vader wilde echter niet dat hij van de beademing werd gehaald en besloot de jonge voetballer te laten repatriëren naar China. Daar is hij anderhalve maand na dato alsnog komen te overlijden. "De gedachten van de club gaan uit naar zijn familie en vrienden", schrijft Bayern München op de clubsite.

FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan.



🔗 https://t.co/TKWrLQchYT pic.twitter.com/llIZWkOu8r — FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2025

