Opstelling PSV: Bosz voert drie wijzigingen door na bekerechec

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het uitduel met Go Ahead Eagles bekendgemaakt. Het duel in Deventer gaat van start om 18.45 uur. PSV is er alles aan gelegen revanche te nemen voor de wedstrijd van woensdag, toen Go Ahead zich in Eindhoven plaatste voor de finale van de KNVB Beker: 1-2.

Voor het duel met Go Ahead Eagles voert Bosz drie wijzigingen door ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen dezelfde tegenstander van eerder deze week. Zo stond bekerdoelman Joël Drommel woensdag nog onder de lat bij PSV, maar zal hij in Deventer weer op de bank moeten plaatsnemen. Hij wordt vervangen door Walter Benítez. De rest van de verdediging zal bestaan uit dezelfde namen als woensdag: Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV dreigt liefst twaalf (!) spelers te verliezen, ook toekomst clubicoon onzeker

Ook op het middenveld voert Bosz een wijziging door na de bekernederlaag. Ismael Saibari keert terug in het elftal, wat ten koste gaat van Joey Veerman, die kampt met lichte liesklachten. In de voorhoede keert Noa Lang terug in het elftal, nadat hij afgelopen wedstrijd op de bank moest plaatsnemen. Ivan Perisic wordt uit voorzorg aan de kant gehouden volgens ESPN-presentator Toine van Peperstraten. Het gevaar op de flanken moet dus komen van Lang en Johan Bakayoko. De plek in de punt van de aanval is voor Luuk de Jong.

Bij Go Ahead ontbreekt in vergelijking met afgelopen woensdag de geschorste verdediger Gerrit Nauber. Hij wordt in de basiself vervangen door Aske Adelgaard.

Opstelling Go Ahead Eagles

De Busser; Deijl, Llansana, Kramer, James, Adelgaard; Linthorst, Antman; Edvardsen, Suray, Smit.

Opstelling PSV

Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang

Wat verwacht je van Go Ahead Eagles - PSV? Laden... 19.7% Winst Go Ahead Eagles 19.7% Gelijkspel 60.6% Winst PSV 71 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

Guus Til stond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.