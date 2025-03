Doek lijkt bijna gevallen voor RKC Waalwijk na gitzwarte avond

Na een 2-0 overwinning op RKC Waalwijk mag PEC Zwolle eindelijk weer een beetje naar boven kijken. In een zenuwachtige eerste helft hadden de Zwollenaren reeds de touwtjes in handen, waarna de thuisploeg in de tweede helft dreigender werd. Een strafschop van Dylan Vente leverde de openingstreffer op, waarna Filip Krastev tegen de tienkoppige Waalwijkers de eindstand bepaalde.

Over de vorige ontmoeting tussen PEC en RKC werd nog lang nagepraat. In de slotfase van dat duel keurde de arbitrage een late treffer van de Zwollenaren om dubieuze redenen af, maar protesten bij internationale instanties haalden niets uit. De ploeg van Johnny Jansen was zodoende uit op revanche, en hoopte met een overwinning ook weer wat afstand te nemen van de naderende degradatiezone. Dat is de plek waar de Waalwijkse opponent ondanks het verbeterde spel nog altijd vertoeft. Om nog enige hoop te houden op handhaving, was een overwinning noodzakelijk.

Van de zes RKC-internationals (!), die afgelopen week allen de Atlantische Oceaan over vlogen, stonden er drie in de basis. Misschien hadden de verdedigers onder hen in de eerste minuten nog enige last van jetlag, want bij de eerste counter van de thuisploeg werden zowel Olivier Aertssen als Anouar El Azzouzi volledig vrijgelaten. Waar het eerdere schot van Oskar Zawada wel nauwkeurig was, stond het vizier van de Marokkaanse middenvelder echter nog niet scherp afgesteld. De snelle kansen bleken geen opmaat voor de rest van de wedstrijd: het spel zakte al snel in.

Beide ploegen speelden zenuwachtig en gingen veelvuldig in de fout. Passes vlogen over de lijnen, aannames mislukten en de communicatie leek niet altijd je van het. Soms liet de betere thuisploeg ook wel goede combinaties zien en benaderden de Blauwvingers het strafschopgebied van de opponent, maar de thuisploeg wist met afstandsschoten geen bres te slaan in de muur van RKC. Yassine Oukili leek PEC in het zadel te helpen met onhandig balverlies, maar dat wist de middenvelder uiteindelijk zelf te herstellen. Zijn ploeg had weinig in de melk te brokkelen, maar gaf aan het einde van de eerste helft nog wel een teken van leven met een mislukt schot van Richonell Margaret.

In de tweede helft ramde Tim van de Loo namens de bezoekers de bal al snel op de paal, maar vervolgens was het weer PEC dat de touwtjes in handen nam. De Zwollenaren oefenden de nodige druk uit, maar kenden problemen in de afronding. Soms werd in het strafschopgebied niet de juiste keuze gemaakt, soms rolden de schoten eenvoudig in de handen van de doelman. Centrale verdediger Simon Graves wist Jeroen Houwen wel te testen, maar kreeg de bal niet langs de 29-jarige doelman.

Uiteindelijk had de thuisploeg een penalty nodig om op voorsprong te komen. Faissal Al Mazyani gaf een lichte duw aan Jamiro Monteiro, die gretig het gras opzocht. Vente schoot de verkregen strafschop feilloos binnen, terwijl de RKC-back wegens zijn tweede gele kaart de catacomben op moest zoeken. Desondanks kropen de bezoekers toch iets verder naar voren, maar kansen leverde dit niet op. Sterker nog, het was PEC dat nogmaals toesloeg. Na een korte corner kwam de bal voor de voeten van Krastev, die de bal hoog binnenschoot. Daarmee leek het verzet van RKC gebroken, en lijkt handhaving voor de Waalwijkers nu wel erg lastig te worden. RKC staat laatste in de Eredivisie en heeft zeven punten minder dan nummer zestien Willem II en elf punten minder dan nummer vijftien Sparta Rotterdam.