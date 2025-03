Go Ahead verslaat NEC op pijnlijke middag voor Lasse Schöne

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag drie punten gepakt in het uitduel bij NEC, dat in de eigen Goffert met 2-3 werd geklopt. Voor werd het helemaal een middag om snel te vergeten. De Deense routinier, bezig aan zijn laatste maanden als prof, werd vlak na rust met twee keer geel van het veld gestuurd na een zeer heftige reactie op scheidsrechter Sander van der Eijk.

In Nijmegen werd afgelopen week bekend dat Rogier Meijer, de langstzittende trainer in de Eredivisie, na dit seizoen afscheid gaat nemen van NEC. De 43-jarige oefenmeester wil zijn ploeg graag achterlaten in de Eredivisie, waarvoor ze nog de nodige punten moeten behalen. Tegen bekerfinalist Go Ahead Eagles was er na meer dan vier maanden weer eens een basisplaats voor Lasse Schøne, terwijl Ivan Marquez de geblesseerde Philippe Sandler verving. Bij de ploeg uit Deventer keerde de geschorste Gerrit Nauber weer terug in het elftal, waardoor Aske Adelgaard naar de bank verwezen werd.

Artikel gaat verder onder video

NEC-doelman Robin Roefs stond in het eerste bedrijf zijn mannetje, maar Dean James wist een goede eerste helft kort voor rust met een treffer te bekronen. Tegen de tienkoppige Nijmegenaren wist Milan Smit de voorsprong te vergroten, maar met een gelukkige treffer wist Brayann Pereira de laatste fase van de wedstrijd nog spannend te maken.

De Deense linksback zag hoe zijn ploeg binnen de kortste keren drie corners verdiende en twee grote kansen kreeg. Een omhaal van Enric Llansana vloog rakelings naast, terwijl een handige poging van Joris Kramer gepareerd werd. In de wervelende openingsfase beet NEC van zich af, maar schoot Bryan Linssen de grootste mogelijkheid tegen een ploeggenoot aan. Het was bepaald niet de enige slordigheid: verscheidene ballen belandden in de voeten van de tegenstander of verdwenen over de zijlijn. Go Ahead-doelman Jari de Busser deelde in de malaise en oogde soms onzeker aan de bal, maar dat leverde de Deventer defensie geen problemen op.

Roefs houdt NEC lang op de been, maar moet vlak voor rust buigen

Aan de andere zijde stapelden de problemen voor NEC zich langzaam op, maar Robin Roefs wist zijn ploeg met puike reddingen in het duel te houden. Hij tikte een afstandsschot van Evert Linthorst ternauwernood naast, en ook een gevaarlijke poging van Mats Deijl trof geen doel. Eenmaal kon de 22-jarige doelman niet redden, maar zag hij tot zijn geluk dat de poging van Milan Smit tegen de paal vloog. De thuisploeg had geen afdoende antwoord op het gevarieerde spel van Go Ahead, ook niet toen de ploeg van Paul Simonis een versnelling terugschakelde. De Nijmegenaren meldden zich wel op de helft van de tegenstander, maar wisten geen kansen te creëeren.

Zo leek het duel in de laatste tien minuten naar de rust te hobbelen, totdat James plotseling binnenschoot. In een snelle uitbraak was de back volledig over het hoofd gezien door de NEC-verdediging, waardoor hij een teruggetrokken voorzet van de weggestuurde Olivier Antman eenvoudig binnen kon lopen. Vervolgens hobbelde de wedstrijd echter weer rustig verder, ook toen de Nijmegenaren kort na rust met tien man verder moesten. Schöne kreeg na een lompe overtreding een goedkope gele kaart, waarna hij woedend richting leidsman Sander van der Eijk beende. Die was daar niet van gediend, waardoor de aanvoerder nogmaals een gele kaart kreeg en de catacomben moest opzoeken.

LEES OOK: Bizar: rood voor Lasse Schöne (38) na aanval op scheidsrechter Sander van der Eijk

De bezoekers kenden inmiddels steeds meer moeite om aanvallend een echte vuist te maken, ook met een man meer. Sterker nog, via Dirk Proper was NEC dicht bij de gelijkmaker, maar de jonge middenvelder poeierde de bal op de lat. Na een dik uur leek Milan Smit de wedstrijd dan toch in het slot te gooien, toen hij een voorzet van assistkoning Antman handig binnenkopte. Niets bleek echter minder waar: een paar minuten later was de marge na een gelukkige schot van Pereira weer één. Vervolgens wilden de Nijmegenaren doordrukken, maar ‘Kowet’ wist de gelederen nu wel gesloten te houden.

Toen Antman vanaf de rechterflank de 1-3 binnenschoof, was het echter wel gespeeld. NEC probeerde het nog wel en kwam via Marquez en Kento Shiogai nog heel dichtbij, maar zij wisten in de reguliere speeltijd niet meer te scoren. In de extra tijd zorgde de Japanse invaller nog wel voor enige spanning door een voorzet van Ouwejan binnen te koppen, maar een resultaat zat er niet meer in. Zo verstevigt Go Ahead plaats zeven, terwijl het strijdlustige NEC voor de zesde keer op rij niet weet te winnen.

Bizar moment in Nijmegen 🤯



49:12 - Geel voor Lasse Schöne 🟨

49:17 - Rood voor Lasse Schöne 🟥#necgae — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bekerwinst Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor verdeling Europese tickets

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.