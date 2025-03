Henk de Jong deelt live op tv ontzettend verdrietig nieuws over vrouw

Henk de Jong en SC Cambuur gaan hoogstwaarschijnlijk langer met elkaar door. De flamboyante trainer onthult maandagavond de ontzettend verdrietige reden waarom er tot dusver nog geen witte rook is gekomen over zijn toekomst.

De Jong is bij Cambuur in het bezit van een aflopend contract. Sportjournalist Geert van Tuinen van Omrop Fryslân speculeerde twee maanden geleden openlijk over een zomers vertrek van de zestigjarige coach. "Henk de Jong is bezig met zijn laatste maanden bij Cambuur. Dat is wat ik off-the-record opvang uit verschillende hoeken”, garandeerde de verslaggever in de Sportcast van Omrop Fryslân.

Van Tuinen lijkt er echter naast te zitten: De Jong laat maandagavond voorafgaand aan het competitieduel van Cambuur met FC Dordrecht tegenover ESPN doorschemeren dat hij gaat bijtekenen. “Het is mijn schuld dat er nog niets over bekend is, maar het zal snel gebeuren. Dat komt ook door…”, begint De Jong.

De trainer geeft vervolgens tekst en uitleg. “Ik zal het wel gewoon zeggen: mijn vrouw is ziek. Dat is niet mooi. Ik heb gezegd: nu moeten we even wachten. We moeten even stoppen met praten, ik heb even andere dingen aan mijn hoofd. Dat is even heel lastig, maar daar komen we wel weer uit, hoop ik. Daar gaan we even van uit. Zo staan we erin, hoor. Dan komt er deze week of anders begin volgende week iets naar buiten. Het moest even geparkeerd worden. Er zijn even andere dingen veel belangrijker dan een contractverlenging.”