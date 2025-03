Liverpool herstelt zich van dramatische eerste helft en wint zonder Slot van Southampton

Alle kenners hadden voor aanvang van de wedstrijd een eenvoudige zege van Liverpool op Southampton verwacht, maar niet bleek minder waar. In de eerste helft kwamen de bezoekers brutaal op voorsprong via William Smallbone en ontsnapte Darwin Nunez aan een rode kaart. Nunez bleef staan en zorgde in de tweede helft voor de ommekeer. Hij maakte zelf de gelijkmaker en versierde de strafschop waaruit Mohammed Salah de 2-1 maakte. Vlak voor tijd ging de bal nog een keer op de stip en opnieuw was Salah trefzeker waardoor Liverpool met 3-1 won.

Liverpool stal afgelopen woensdag een overwinning in Parijs en aankomende week staat de returnwedstrijd met PSG gepland. Daarna wacht Newcastle United in de finale van League Cup. Tussen al die grote wedstrijden in leek er vanmiddag sprake te zijn van een tussendoortje op Anfield. Hekkensluiter Southampton kwam namelijk op bezoek en The Saints zijn met een onthutsend zwak seizoen bezig. Met nog maar negen punten staan ze stijf onderaan en lijkt degradatie niet meer af te wenden. Het mocht in ieder geval duidelijk zijn dat Liverpool torenhoog favoriet was voor de wedstrijd van vanmiddag.

Lastige eerste helft voor Liverpool

Arne Slot zag vanaf de tribune dat zijn ploeg het erg lastig had. De oefenmeester zat niet op de bank vanwege een schorsing. Liverpool maakte een tamme indruk en creëerde nauwelijks kansen. Curtis Jones was het dichtstbij een treffer in de openingsfase, maar hij schoof de bal vanuit kansrijke positie naast het doel. Southampton werd af en toe brutaal gevaarlijk, maar op slag van rust sloegen ze pas echt met de vuist op tafel. Virgil van Dijk en Alisson Becker begrepen elkaar niet goed. Van Dijk schermde de bal af voor zijn keeper, terwijl Alisson bleef staan. Hierdoor wist William Smallbone ze de bal af te snoepen en hij prikte de bal door de benen van Alisson voor een zeer onverwachte openingstreffer. In de slotminuut van de eerste helft kook Nunez heel even over toen hij natrapte richting Kyle Walker-Peters. De Uruguayaan hield op het laatste moment even in, waardoor de VAR genoegen nam met de getrokken gele kaart.

Nunez draait de wedstrijd om

Liverpool voerde een driedubbele wissel door en dit gaf de ploeg een volledig ander gezicht in de tweede helft. De achterstand werd door een furieus begin direct omgedraaid. Luis Diaz had een goede actie in huis en gaf laag voor op uitgerekend Nunez die van dichtbij raak kon prikken. Iets meer dan een minuut later versierde diezelfde Nunez een strafschop nadat hij onderuit werd getikt door Smallbone. Mohammed Salah ging achter de bal staan en schoot onberispelijk laag in de linkerhoek. Zo werd de achterstand binnen tien minuten omgedraaid door The Reds.

Na deze dolle tien minuten ging het tempo van de wedstrijd direct omlaag en dacht Liverpool de klus al geklaard te hebben. Salah kreeg nog een aardige kans op zijn tweede treffer, maar hij schoot net naast met zijn mindere rechterbeen. Southampton kwam er in de tweede helft veel minder aan te pas dan in de eerste, al kreeg het nog een grote kans via Cameron Archer. De spits ontsnapte aan de buitenspelval en kreeg een grote schietkans, maar Alisson liet maar weer eens zien waarom hij misschien de allerbeste doelman ter wereld is.

In de slotfase maakte oud-AZ'er Yuki Sugawara nog opzettelijk hands in de eigen zestien in duel met Luis Diaz. Natuurlijk ging topscorer Salah weer achter de bal staan en de Egyptenaar ramde de bal snoeihard in de bovenhoek voor de beslissing van de wedstrijd.

Zo heeft Liverpool maar tien minuten écht gevoetbald tegen Southampton, maar het was genoeg voor de overwinning. Het staat nu virtueel zestien punten voor op Arsenal, dat wel twee duels minder gespeeld heeft. Voor Liverpool wacht een belangrijke week met een lastige returnwedstrijd tegen PSG en daarna de bekerfinale tegen Newcastle United waarin Slot zijn eerste prijs met de club kan winnen. Southampton speelt volgende week tegen de Wolves.