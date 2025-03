NAC Breda ondanks goal Van Hooijdonk niet langs Almere City

Almere City en NAC Breda hebben de 26e speelronde in de Eredivisie afgetrapt met een gelijkspel: 1-1. De Flevolanders en de Brabanders waren aan elkaar gewaagd en dat zorgde voor een tactisch schaakspel tussen de hekkensluiter en de nummer tien van Nederland.

Het belangrijke duel in de kelder van de Eredivisie begon met een hoop vuurwerk. De supporters van de harde kern van Almere trokken nog even een blik met rookbommen en vuurpijlen open. Het zorgde voor een sfeervol begin van het treffen, maar het zorgde ook voor wat vertraging. De wedstrijd lag een aantal minuten stil vanwege de rook.

Artikel gaat verder onder video

Maar ondanks het korte oponthoud duurde het niet lang voordat er gescoord werd. Na een kwartiertje was het raak voor de bezoekers uit Breda. Een strakke en lage voorzet van Boyd Lucassen kwam voor de voeten van Sydney van Hooijdonk, die alleen maar zijn voet er tegenaan moest planten om een keurige schuiver binnen te werken. Het is het eerste doelpunt van de spits sinds 31 oktober 2023, toen namens Bologna.

Het feestje in het uitvak duurde echter niet heel lang. 91 seconden na de openingstreffer was het Charles-Andreas Brym die voor de gelijkmaker zorgde. Of het een bewuste doelpoging van hem was zullen we nooit weten. Maar de vleugelspeler leek een voorzet te geven, die vervolgens keurig bij de tweede paal in het doel plofte.

Almere City razendsnel weer op gelijke hoogte! 🔥



⚽️ 17:07 Goal Sydney van Hooijdonk

⏯️ 18:01 Aftrap Almere City

⚽️ 18:28 Goal Charles-Andreas Brym#almnac — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2025

Almere City mocht van geluk spreken dat het niet ging rusten met tien man. Hamdi Akujobi kwam als een bezetene invliegen op Kamal Sowah. De verdediger van Almere City raakte de NAC-middenvelder vol op zijn voet en kwam weg met geel. Op sociale media klinkt er een hoop twijfel over de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis.

🪚 Flinke zaag van Hamdi Akujobi… 😳



Terechte beslissing? 🟨#almnac — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2025

De tweede helft was een stuk minder flitsend dan de eerste. Beide ploegen veranderden hun speelstijl, waardoor het aantal kansen flink naar beneden ging. Almere City en NAC Breda hebben allebei de punten hard nodig en geen van beiden wilde dus het risico nemen op een nederlaag.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Almere City blijft onderaan, maar dat was in bijna elk scenario zo gebleven na deze wedstrijd. De Flevolanders staan nu twee punten achter op RKC, maar het doelsaldo is +17 in het voordeel van de Brabanders. NAC stijgt, voor nu, naar plekje tien van de Eredivisie. Wel komt het steeds dichterbij de magische grens van 34 punten.