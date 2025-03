Woede en ongeloof bij NEC-captain Nuytinck: 'Hou op jongens, dit gebeurt elke wedstrijd 100.000 keer'

vindt het volkomen onterecht dat zijn NEC-ploeggenoot zondagmiddag rood kreeg in het thuisduel met Go Ahead Eagles, dat uiteindelijk met 2-3 te sterk was voor de Nijmegenaren. Scheidsrechter Sander van der Eijk toonde de Deense routinier vlak na rust binnen enkele seconden twee gele kaarten.

Bij een 0-1 voorsprong voor de bezoekers ging Eagles-verdediger Mats Deijl met de handen voor het gezicht na de grond na een achtervolging op Schöne, die daarbij zijn linkerarm wat naar achteren liet vliegen. Van der Eijk toonde de Deen daarop geel, maar diens reactie daarop was zó woedend dat de arbiter daar meteen een tweede gele prent bovenop gooide en Schöne dus mocht gaan douchen.

Been kritisch op scheidsrechter Van der Eijk: 'Moet dit beter aanvoelen'

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Mario Been noemt de actie waarvoor Schöne zijn eerste gele prent ontving 'niet geel-waardig'. "Lasse raakt hem heel lichtjes met zijn hand. Dit doet hij absoluut niet bewust, misschien moet Van der Eijk dit wat beter aanvoelen, dat dit absoluut geen geel is", zegt de oud-trainer van de Nijmegenaren. Toch treft Schöne wel blaam voor zijn reactie: "Lasse weet alleen zelf waarom hij zó reageert. Hij ziet dat er onrecht is, dat hij een gele kaart krijgt voor iets dat heel zwaar bestraft wordt. Maar daarna moet je je wel een klein beetje proberen te beheersen."

LEES OOK: Go Ahead verslaat NEC op pijnlijke middag voor Lasse Schöne

Nuytinck is inmiddels aangeschoven bij de ESPN-desk en zegt de woede van Schöne wel te kunnen begrijpen. "Ik dacht een normaal duel, misschien iets harder dan anders. Dat is toch geen geel?", vraagt de verdediger zich hardop af. De regie start vervolgens de beelden in, waarop Nuytinck zijn ongeloof uitspreekt: "Nee, hou op jongens. Even serieus, in het voetbal gebeurt dit 100.000 keer. Ik snap de woede van Lasse. Ik snap dat hij daarna misschien even rustig moet doen, dat begrijp ik wel. Maar je moet ons ook snappen, wij zitten in een situatie dat we moeten vechten", aldus Nuytinck.

Schöne spreekt van 'absurde' gele kaart: 'Schamp hem misschien een beetje'

De hoofdrolspeler zelf verschijnt even later ook voor de camera's van de betaalzender. "Er gebeurde niks. Ik struikelde een beetje, ik raak hem (Deijl, red.) een beetje. Dus er is helemaal niks aan de hand. De reactie daarna, dat was niet goed, laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat natuurlijk wel om de eerste instantie, dat je hier geel voor geeft is natuurlijk absurd", aldus Schöne. "Je kunt je misschien afvragen of het een overtreding is misschien. Hij wil door me heen lopen, ik lees hem, word uit balans gebracht en ja, ik schamp hem misschien een beetje." Gevraagd waar zijn woede-uitbarsting vandaan kwam wijst de Deen op de situatie waarin NEC zich bevindt. Sinds de 4-1 thuiszege op Fortuna Sittard, op 19 januari, heeft het elftal van trainer Rogier Meijer nu al zes competitiewedstrijden op rij niet weten te winnen.

Bizar moment in Nijmegen 🤯



49:12 - Geel voor Lasse Schöne 🟨

49:17 - Rood voor Lasse Schöne 🟥#necgae — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2025 Lasse Schöne nog vol ongeloof over gele kaart 🟨



“Die overtreding zelf is wel heel matig gefloten” 🗣️ — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Makkelie gebeten hond na onbegrijpelijke beslissing bij PSV - Heerenveen

Een beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie bij de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen zorgde voor veel onbegrip.