Koeman: 'Ik vind dat lulkoek, laat ik me verder maar stilhouden'

Ronald Koeman heeft niet het idee dat Spanje zich heeft ‘ingehouden’ in de eerste wedstrijd tegen Nederland. De bondscoach van Oranje is bovenal trots op het spel van zijn elftal na het 2-2 gelijkspel in De Kuip en hoopt de klus zondag te kunnen klaren in Valencia.

“Dat is een beetje een Nederlandse gedachte”, zegt Koeman als hij wordt gevraagd naar het idee dat Spanje zich inhield. “Als je goed bent, ligt het aan de tegenstander. Ik vind dat lulkoek. Spanje heeft vanaf het eerste moment willen winnen en dat hebben ze gedaan met heel veel goede spelers. Laat ik me verder maar stilhouden.”

Koeman bestempelt de thuiswedstrijd tegen Spanje als de beste in zijn tweede termijn als bondscoach. “Als je kijkt naar de kracht van de tegenstander. Er zijn weinig slechte momenten geweest in de wedstrijd, dat we dusdanige fouten maakten dat je een slechte periode had. Ik denk dat het stabiel was. Zo'n tegenstander in fases je wil op kunnen leggen, daar hoop je op. Dat is knap.”

Koeman: 'Spanje is getergd'

Spanje zal van de wedstrijd hebben geleerd en zondag ‘getergd’ voor de dag komen, verwacht Koeman. “Dus je moet nog beter zijn hier in Valencia. In eerste helft konden we ze nog meer pijn doen, met name aan de kant van Cody Gakpo. We kunnen nog beter, maar we hebben gesproken over Spanje en hoe zij zich ook willen laten zien.”

“We hebben een sterke selectie, met een sterke bank”, vindt de bondscoach. “Maar je richt je vooral op de momenten in de wedstrijd die er zijn geweest. Wat beter kan in balbezit en wat beter kan als je druk zet. Dat is het makkelijke van twee wedstrijden tegen dezelfde tegenstander, dan hoef je niet nog een keer alle beelden te laten zien. De agressiviteit, rust aan de bal, moet wederom heel goed zijn wil je kans maken om Spanje uit te schakelen.”

