PEC Zwolle morele winnaar na gelijkspel op bezoek bij Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben zaterdagavond op Het Kasteel de punten gedeeld. Na een matige eerste helft en een wat meer enerverende tweede helft eindigde het duel tussen de nummer 14 en nummer 15 van de Eredivisie in 1-1.

Beide ploegen begonnen met flink wat spanning op de benen aan de wedstrijd op Het Kasteel. De eerste helft was dan ook bij vlagen niet om aan te zien. Er waren wat kleine kansjes voor zowel Sparta als PEC, maar voor groot gevaar zorgde het niet. De grootste kans was misschien wel voor Spartaan Shunsuke Mito, die na een kwartier spelen knap vrijgespeeld werd voor PEC-doelman Jasper Schendelaar. De Japanse vleugelaanvaller schoot alleen recht op de goalie af.

Artikel gaat verder onder video

Er ging bij Sparta en PEC meer goed dan fout en toch was daar vlak voor rust nog een mogelijkheid voor de ploeg van trainer Maurice Steijn. Ajax-huurling Kristian Hlynsson kon vanaf de rand van de zestien een doelpoging ondernemen. Hij zag zijn schot echter eenvoudig gekeerd worden door Schendelaar. Na een minuut extra tijd blies Rob Dieperink op zijn fluitje voor het rustsignaal na een weinig enerverende eerste helft.

Na rust begon Sparta met twee wijzigingen aan de tweede heft Teo Quintero en Joel Ideho kwamen in de ploeg voor Mike Eerdhuijzen en Shunsuke Mito. En waar de eerste helft nogal slaapverwekkend was, daar ging de tweede helft voortvarend van start. PEC Zwolle kreeg kort na rust direct hulp van de net ingevallen Quintero, die de bal zomaar inleverde bij Olivier Aertssen. De gelegenheidsrechtsback van de Zwollenaren kon de zestien indribbelen en schoof de bal achter Sparta-doelman Nick Olij: 0-1.

De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten, want enkele minuten later stond de 1-1 alweer op het scorebord. Een scherpe, zo op het oog, voorzet van Mitchell van Bergen zeilde het doel in, al gaf spits Tobias Lauritsen het laatste zetje. Kort voor het uur leek Sparta een strafschop te krijgen van Dieperink na een vermeende overtreding van Aertssen op Ideho. VAR Robin Hensgens wilde dat de uit Borculo afkomstige arbiter toch even naar het scherm ging om te kijken. Na het zien van de beelden draaide Dieperink zijn besluit terug en hervatte het duel met een scheidsrechtersbal.

Het spel golfde vervolgens op en neer, waarbij beide ploegen kleine mogelijkheden kregen om alsnog op voorsprong te komen op Het Kasteel. Sparta zette in het slot van het duel nog wel aan op jacht naar de tweede treffer, maar slaagde daar niet in. Enkele minuten voor tijd kreeg PEC misschien nog wel de grootste kans op de winnende treffer. De ingevallen Davy van den Berg vond de ruimte om vanaf een meter of achttien uit te halen. Het harde schot van de middenvelder belandde via de vingertoppen van Olij op de lat en vervolgens over het doel. Het was voor de bezoekers uit Zwolle het signaal om een slotoffensief in te zetten. Grote kansen leverde het echter niet meer op, waardoor het duel op Het Kasteel in 1-1 eindigde.

Door de puntendeling blijven Sparta en PEC op respectievelijk de vijftiende en veertiende plaats in de Eredivisie staan. De Rotterdammers verzamelden tot dusverre 25 punten, PEC heeft er met 26 één meer.