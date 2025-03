Peter Bosz schetst scenario bij PSV: 'Dan moeten ze mij er gelijk uitschoppen'

PSV is momenteel geen schim van de ploeg die vorig jaar kampioen van de Eredivisie werd. Peter Bosz lijkt momenteel zelfs voor zijn baan te moeten vrezen. In een interview met Noa Vahle van Ziggo Sport geeft de trainer af op 'mensen die er geen verstand van hebben' en schetst hij een scenario waarin hij onmiddellijk ontslagen zou moeten worden.

Bosz is de laatste tijd ook meer gepikeerd richting de media. Journalisten proberen namelijk te gissen naar dé factor die PSV momenteel parten speelt. De trainer stoort zich daaraan. "Het ligt niet aan één ding. Ondertussen heb ik al honderd dingen voorbij horen komen. En vooral de mensen die er geen verstand van hebben gaan er clichés bij halen. Ik sta bekend als een aanvallende trainer, dus hij speelt te aanvallend. Of hij is te eigenwijs, ben ik ook wel, maar dat heeft ook een reden. Dan denk ik: kom op. Dat irriteert me dan wel."

De eigenwijsheid van de oefenmeester zou onder andere blijken uit de observatie dat Bosz weinig sleutelt aan zijn opstelling en spelopvatting tijdens deze crisis. Ook dat argument slaat de trainer in de wind. "Ik wijk daar iedere week wel een klein beetje vanaf. Mensen zien dat niet, maar dat doe ik wel degelijk."

Compleet voor een andere koersrichting kiezen zou juist desastreus zijn, vindt Bosz. "Ik denk dat ik als ik iets heel anders ga doen, dan moeten ze mij er gelijk uitschoppen, want dan ben je aan het zwalken. Maar op het moment dat je vasthoudt aan je visie, die bewezen is dat die werkt, ook met deze spelersgroep. Dan moet je zorgen dat je harder gaat werken, dat de afstemming beter wordt, dat het vertrouwen terugkomt en alle zaken die daarbij komen kijken." Dinsdag zal duidelijk worden of de storm bij PSV (tijdelijk) gaat liggen. Dan spelen de Eindhovenaren thuis tegen Arsenal in de Champions League.

