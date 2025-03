'Sergiño Dest komt als filmster uit de PSV-bus, op weg naar de Oscars'

zit na een afwezigheid van 329 dagen weer bij de wedstrijdselectie van PSV en maakte een opvallende entree in het Philips Stadion. De rechtsback van PSV zag er volgens Toine van Peperstraten uit als een filmster, toen hij de bus uit stapte voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Peter Bosz kan daar wel om lachen in het gesprek met ESPN.

“We zagen hem hier net aankomen met de bus. We dachten even: het lijkt wel een filmster, op weg naar de Oscars! Daar komt wel iets aanlopen”, zegt Van Peperstraten tegen Bosz, die daar wel om kan lachen. “Zeker. Los van dat hij de zonnebril op heeft, kan hij na bijna een jaar weer een bus uitstappen om een kleedkamer in te gaan en zich voor te bereiden op een wedstrijd. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een heel speciaal gevoel voor hem is. Ik ben blij dat hij er weer bij is.” Dest is hersteld van een kruisbandblessure.

Artikel gaat verder onder video

Volg de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen in ons liveverslag!

PSV snakt naar een goed resultaat, na drie opeenvolgende nederlagen in officiële wedstrijden. De kansloze Champions League-nederlaag tegen Arsenal (1-7) dreunt nog na in Eindhoven. Bosz geeft toe dat het niet de leukste dagen van zijn trainerscarrière zijn. “Ik heb ze leuker beleefd, maar het is wel uitdagend. We moeten kijken of we deze situatie kunnen omdraaien. Daar gaan we alles aan doen.”

© ESPN

Bosz: 'Ik moet niet luisteren naar anderen'

Bosz zegt ‘helemaal niet bezig’ te zijn met de kritiek van de buitenwereld. “Dat meen ik echt. Wat de rest zegt, interesseert mij helemaal niets. Ik werk iedere dag met de jongens, ik ken de situatie van haver tot gort. Daarom moet ik gewoon m’n eigen kop volgen en vooral niet luisteren naar wat andere mensen ervan vinden, want die staan niet iedere dag met de jongens op het veld.”

LEES OOK: Peter Bosz reageert op speculaties uit de media: 'Dan ben je aan het trekken aan een dood paard'

Van Peperstraten zegt te proeven dat het treffen met Heerenveen een wedstrijd ‘onder hoogspanning’ is en dat ‘het niet weer mag misgaan’. “Dat is een slechte gedachte”, vindt Bosz. “Dat is een beetje een roze olifant. Daar moet je helemaal niet aan denken. We willen winnen en dat willen we met ons voetbal doen. We zullen een geweldige prestatie moeten leveren. Daar zijn we mee bezig.”

'Geen keuze tegen Tyrell Malacia'

De trainer reageert tot slot op een vraag over de terugkeer van Mauro Júnior in de basiself, die ten koste gaat van Tyrell Malacia. Wordt Malacia geslachtofferd na mindere optredens? “Het heeft ermee te maken dat Mauro weer fit is, want dat was hij hiervoor niet. In deze fase moet je vooral niet met vingers naar elkaar wijzen. Wij zijn hier met elkaar in gekomen en moeten er met elkaar uitkomen. Dat ik voor Mauro kies, is geen keuze tegen Tyrell. Dat is een keuze voor Mauro”, verzekert Bosz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marcel Brands neemt kraakhelder standpunt in over toekomst Peter Bosz

Marcel Brands laat weten hoe hij denkt over de positie van Peter Bosz bij PSV.