Frustraties bij Lang en Van Persie, Antony eerlijk over Ten Hag - FCUpdate Recap

PSV beleefde een teleurstellende avond in Deventer, waar het opnieuw verloor van Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren gingen met 3-2 onderuit, waardoor de druk op trainer Peter Bosz verder toeneemt. In Rotterdam maakte Robin van Persie zijn debuut als trainer van Feyenoord, maar kon hij niet voorkomen dat zijn ploeg punten verspeelde tegen NEC. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, tot frustratie van de kersverse coach.

PSV verliest wéér van Go Ahead Eagles en rolt rode loper uit voor Ajax

PSV heeft opnieuw verloren in de Eredivisie. Afgelopen woensdag gingen de Eindhovenaren onderuit tegen Go Ahead Eagles in het eigen Philips Stadion, en ook op zaterdagavond, tijdens een reguliere competitiewedstrijd, waren de mannen van Peter Bosz niet goed genoeg voor de drie punten. Sterker nog, er werd verloren. In De Adelaarshorst werd het uiteindelijk 3-2 door een late treffer van Antman. Lees hier meer over de wedstrijd.

Van Persie gefrustreerd: 'Tijdrekken NEC wordt beloond, ik wil 10 minuten blessuretijd'

Robin van Persie doet na zijn debuut als trainer van Feyenoord zijn beklag over het spel van tegenstander NEC (0-0). Vanaf de zijlijn zag Van Persie dat NEC er veel aan deed om het spel te ontregelen. Tot zijn teleurstelling telde scheidsrechter Rob Dieperink na de tweede helft slechts vijf minuten blessuretijd op bij de wedstrijd. Lees hier meer over de reactie van Van Persie.

Noa Lang draait door en geeft 'kopduw' aan tegenstander

Een opvallend moment aan het begin van de tweede helft bij Go Ahead Eagles – PSV. Noa Lang werd boos op verdediger Aske Adelgaard en duwde zijn eigen hoofd tegen dat van Adelgaard aan. Lees hier meer over het incident.

Vaste kijkers Vandaag Inside keren zich tegen René van der Gijp

René van der Gijp zorgde vrijdagavond voor de nodige ergernis bij de kijkers van Vandaag Inside. Op sociale media als Facebook en X laten diverse kijkers hun irritatie blijken over de vaste tafelgast van het praatprogramma. Lees hier meer over de kritiek op de voormalig voetballer.

Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag