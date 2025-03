Akelige beelden: voormalig FC Twente-verdediger Pröpper slachtoffer van akelige botsing

Voormalig FC Twente-verdediger beleefde donderdagavond geen al te prettige avond bij het Europa League-duel van zijn club Rangers FC met Fenerbahçe. Halverwege de eerste helft kwam de 31-jarige Arnhemmer nogal hard in botsing met zijn eigen doelman .

De wedstrijd tussen Fenerbahçe en Rangers FC in het Şükrü Saracoğlustadion was 24 minuten oud toen Pröpper de bal terug wilde koppen op doelman Butland. De 31-jarige keeper was echter al zijn doel uitgesneld en had daarbij de verdediger volledig over het hoofd gezien. Butland knalde met zijn hoofd vol op het hoofd van Pröpper, die vervolgens roerloos bleef liggen.

"Het misverstand tussen Pröpper en zijn doelman Butland, en Pröpper is aangeslagen. Hij wordt hier getorpedeerd door zijn keeper. Die had natuurlijk moeten wachten, dan had Pröpper de bal rustig terug kunnen koppen in zijn handen. Een hoofdblessure bij Pröpper. Butland krijgt nu de verwijten en dat is logisch ook want hij kegelt hier toch Pröpper omver", vertelt de Ziggo Sport-commentator, terwijl Rangers FC-middenvelder Nicolas Raskin de Engelse doelman de huid volscheld.

LEES OOK: Groot gemis bij FC Twente gesignaleerd: 'Hij was gaan klieren, etteren en schelden'

"Boem. Zo zeg", vervolgt de commentator na het zien van de herhaling van de botsing. "Hoofd tegen hoofd. Butland heeft nergens last van. En dit ziet er heel akelig uit, hoe Pröpper hier geraakt wordt door zijn eigen keeper. Wat deed hij daar Jack Butland? Hij had gewoon in de zestien moeten blijven, dan had Pröpper de bal rustig terug kunnen koppen. Akelige hoofdblessure."

Na een minutenlange blessurebehandeling op het veld werd geconcludeerd dat Pröpper het duel niet kon hervatten. Interim-trainer Barry Ferguson, de tijdelijke opvolger van de ontslagen Philippe Clement, was genoodzaakt om de Nederlander naar de kant te halen voor Leon Balogun. Het is voor Rangers zelf ook een flinke tegenvaller, aangezien de Schotse topclub defensief gezien al de nodige kopzorgen heeft.

Pröpper verliet het veld in Turkije bij een 0-1 tussenstand in het voordeel van Rangers door een doelpunt van Cyriel Dessers. Uiteindelijk liepen de bezoekers uit tot 1-3 dankzij twee treffers van voormalig FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny.

What the fuck is Butland doing here ?



He’s literally headbutted his own player and wiped him clean out pic.twitter.com/PHXakg2FI9 — Rangers Spares (@Rangers_Spares_) March 6, 2025

