Koeman gaat controversiële uitspraak niet ophangen in kleedkamer Oranje

Er zaten geen kwade bedoelingen achter een uitspraak die Nico Williams deed na Nederland – Spanje (2-2), zo verzekert bondscoach Luis de la Fuente. Ook ploeggenoot Ferran Torres neemt het op voor Williams, die eerder zelf al zijn uitspraak nuanceerde. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman gebruikt de uitspraak niet als extra stimulans voor zijn team.

Williams zei donderdagavond dat Spanje Nederland zou ‘afschminken’ in de return. Vrij vertaald: Spanje zou Oranje zondagavond wel een lesje leren in de return. Niet veel later zei Williams dat zijn opmerking niet provocerend bedoeld was. “Ik heb het niet zo gezegd. Zo ben ik niet, man. Het was niet mijn intentie om dit zo over te laten komen.”

Artikel gaat verder onder video

In Spanje lijkt men te denken dat de uitspraak voor veel controverse heeft gezorgd in Nederland. Dat lijkt echter mee te vallen. Bondscoach Ronald Koeman zei dat Williams ‘moet zeggen wat hij wil’ en Xavi Simons reageerde: “Oh, zei hij dat? Ze zijn erg zelfverzekerd. Maar dat is prima, zij zijn tenslotte regerend Europees kampioen. Dat moeten we respecteren. Zondag zullen we zien wat er gebeurt.”

De la Fuente wordt ernaar gevraagd op het persmoment van zaterdagavond. “Ik wil even benadrukken dat we allemaal weten hoe Nico is. Het was een heel terloopse opmerking en absoluut niet bedoeld als gebrek aan respect. Laten we daar niet te veel in zoeken. Hij bedoelde simpelweg dat we hier in Valencia op het niveau gaan spelen dat de situatie van ons vraagt”, benadrukt de bondscoach. Aanvaller Ferran Torres beaamt dat. “We weten hoe Nico is. Het is een grappige jongen. Het kwam er gewoon uit. Daar moeten we niet te zwaar aan tillen.”

© Imago

De la Fuente: 'Spanje - Nederland kan EK-finale zijn'

Spanje bereidt zich voor op een zware wedstrijd. La Furia Roja kende een buitengewoon succesvol 2024, maar oogde in de eerste interland van 2025 wat flets. “Het probleem met winnen is dat je eraan gewend raakt”, weet De la Fuente. “Wij willen in die flow blijven, wetende dat de uitdagingen elke dag zwaarder worden. Onze tegenstanders kennen ons steeds beter en zijn van topniveau. De wedstrijd van morgen zou net zo goed de finale van een EK kunnen zijn. Dit is ontzettend moeilijk, en het wordt met de dag lastiger. We willen in een positie blijven om te winnen, en dat zijn we ook. We gaan er vol voor om door te blijven winnen.”

LEES OOK: Nico Williams wil reactie op levensgroot spandoek in De Kuip

De la Fuente wordt gevraagd of hij Lamine Yamal en Nico Williams moet wijzen op hun defensieve taken tegen Nederland. “Ik hoef geen extra inzet te vragen, deze jongens geven altijd alles. Ze werken uitzonderlijk hard. We zullen proberen om het sterke spel van Nederland te neutraliseren – het is een geweldig team. Het is grappig: wij hadden meer balbezit dan Nederland, we schoten vaker op doel… en toch hadden we het gevoel dat we aan onze tegenstander waren overgeleverd. Nederland is een topploeg en het is normaal dat ze op bepaalde momenten het initiatief nemen. Ze zijn een sterke tegenstander, maar met onze kwaliteiten kunnen we het hen heel moeilijk maken.”

Koeman: 'Geen extra motivatie'

Op de persconferentie van zaterdagavond werd Koeman gevraagd of hij de uitspraak van Williams gaat gebruiken als motivatie voor de spelers. "Nee. Volgens mij is dat een jongen die altijd wel respectvol is. Ik zou nog even moeten opzoeken wat zijn uitspraak precies in het Nederlands betekent, maar hij heeft al gezegd dat hij het niet had moeten zeggen. Het is oké."

Wie gaat door in de Nations League? Laden... 61.5% Spanje 38.5% Nederland 364 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee schrikt van actie Memphis Depay: 'Dat kost €160.000'

Verbazing bij Vandaag Inside over een kostbare actie van Oranje-international Memphis Depay.