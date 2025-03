Luis de la Fuente grijpt in na wedstrijd tegen Nederland

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft een nieuwe speler bij de selectie van Spanje gehaald. van Lazio mag zich melden bij het trainingskamp, na de enkelblessure die donderdagavond opliep tegen Nederland. Wel verwacht De la Fuente dat Cubarsí zondag inzetbaar is in de return tegen Nederland.

Volgens RAC1 zal Cubarsí nader medisch onderzoek ondergaan in Barcelona. De kans bestaat dat hij daarna weer aansluit bij de Spaanse selectie, al lijkt De la Fuente niet van plan om risico te nemen. “Hij heeft slechts een lichte verstuiking. We hopen en verwachten dat hij zondag bij ons is. Het is niets ernstigs. We denken dat hij er zondag bij zal zijn. Maar hoewel het niet ernstig lijkt, zullen we natuurlijk geen enkel risico nemen”, stelde hij FC Barcelona gerust op de persconferentie na het 2-2 gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Door de blessure van Cubarsí maakte Dean Huijsen als invaller zijn debuut voor Spanje. "Ik begon gewoon met warmlopen en bereidde me voor om in te vallen. Ik hoop dat Pau in orde is en snel herstelt”, zegt de in Nederland geboren centrumverdediger.

LEES OOK: Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

De la Fuente heeft Gila dus aangewezen als vervanger. Het is de eerste keer dat hij zich mag melden bij de selectie van la Furia Roja. De 24-jarige stopper speelde in het seizoen 2021/22 twee competitieduels voor Real Madrid en staat inmiddels onder contract bij Lazio, waar hij een vaste waarde is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frenkie, Koeman en Van der Vaart zeggen na Nederland - Spanje allemaal hetzelfde over één speler

Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Rafael van der Vaart staken na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Spanje de loftrompet over Jorrel Hato.