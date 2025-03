Sterker sc Heerenveen weet Heracles Almelo niet opzij te zetten

Het duel tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo is zaterdagavond in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Hoewel de thuisploeg in het Abe Lenstra Stadion het meeste recht had op de overwinning, wist Heerenveen het overwicht niet om te zetten een winnende treffer in de tweede helft. Beide doelpunten vielen in de eerste helft.

Heerenveen ging voortvarend van start en zette Heracles vanaf het begin vol onder druk in het Abe Lenstra Stadion. Het was zelfs zo dat de bezoekers uit Almelo lange tijd niet van de eigen helft afkwamen, totdat doelman Fabian de Keijzer de bal wegschoot richting de helft van Heerenveen. De eerste kansjes waren dan ook voor de thuisploeg. Ilias Sebaoui zag een schot geblokt worden, nadat even daarvoor een gevaarlijke voorzet van de Friezen eruit gehaald werd door Heracles-verdediger Ivan Mesik.

Heracles leek wakker en werd daarop brutaler en kwam vervolgens na vijftien minuten zelf ook tot een kans. Na een goede aanval van Heracles kwam de bal voor de voeten bij Brian De Keersmaecker. De Belgische middenvelder schoot de bal alleen ruim over het doel van Andries Noppert. Drie minuten later was het alsnog raak voor de ploeg van Erwin van de Looi. De Keersmaecker zet voor, waarna Jizz Hornkamp attent reageert. Via doelman Andries Noppert schiet de spits raak: 0-1.

Bij Heerenveen liep het vervolgens voor geen meter en de frustratie was na een half uur spelen duidelijk merkbaar bij onder meer Levi Smans. Toch nam de ploeg van interim-trainer Henk Brugge het initiatief over en creëerde het via Sebaoui nog een mogelijkheid. Nadat Alireza Jahanbakhsh eerst nog een grote kans miste, was het op slag van rust wél raak voor de thuisploeg. Na een goede teruggetrokken voorzet van Mats Köhlert was het Marcus Linday die fraai de 1-1 binnenschoot. Dat was ook meteen de ruststand.

Heerenveen opnieuw fel van start

Na de rust ging Heerenveen opnieuw sterk van start en drukte het Heracles opnieuw terug. Het creëerde daarbij via Sebaoui en Smans enkele kansjes, die niet heel erg dreigend waren. Op ruim de helft van de tweede helft was er voor Sebaoui wel een grote kans. De Marokkaanse vleugelaanvaller zag zijn fraaie wreeftrap een half metertje over de lat van het Heracles-doel gaan.

In het laatste kwart kabbelde het duel voort, waarbij zowel Heerenveen als Heracles niet echt tot grote mogelijkheden kwamen om tot scoren te komen. Vlak voor tijd kwam supersub Eser Gürbüz in de ploeg bij de Friezen. De achttienjarige vleugelaanvaller met Turkse roots was al goed voor twee treffers en één assist in vijf wedstrijden als invaller en drukte ook vanavond meteen zijn stempel. Als hij aan de bal was, dan gebeurde er ook wat. Tot grote kansen leidde dat nog niet direct.

Grote kans Nicolaescu

Vlak voor tijd was er via Ion Nicolaescu nog wel een grote kans op de 2-1 in het voordeel van Heerenveen. De Moldavische spits had een prima schot in huis, waar De Keijzer uitstekend redding op wist te brengen. Een echt slotoffensief kwam, ondanks diverse pogingen, nooit van de grond voor de thuisploeg. Het duel eindigde dan ook in 1-1.

Door het 1-1 gelijke spel blijft SC Heerenveen op een negende plaats en gaat het niet over Fortuna Sittard, dat zondagmiddag nog in actie komt tegen FC Groningen, heen. Heracles Almelo blijft op een dertiende plaats staan en loopt niet uit op PEC Zwolle, dat eerder deze zaterdag een punt pakte op bezoek bij Sparta Rotterdam.