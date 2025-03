Treinchaos in Amsterdam rond Ajax - AZ, Ajax komt met officiële reactie

Het treinverkeer in de Randstad is flink ontregeld door defecte sporen. Het moet nog blijken of dat gevolgen heeft voor de wedstrijd tussen Ajax en AZ, maar de Amsterdamse club adviseert de supporters alvast om de reis van tevoren goed te plannen.

De NS meldde zondag om 11.28 uur dat er 'op meerdere trajecten minder tot veel minder treinen' rijden in de Randstad, vanwege meerdere defecte sporen. "Dit duurt tenminste tot 18:00 uur, maar ook na 18:00 uur kunt u nog hinder verwachten in de treindienst."

De problemen leiden vooral tot hinder rond Amsterdam. ProRail laat weten dat er veel minder treinen rijden ten zuiden van Amsterdam en tussen Utrecht en Amsterdam. Er wordt gewerkt aan oplossingen om de hinder voor de rest van de dag te beperken, zo geeft ProRail aan.

De enige Eredivisie-wedstrijd die zondag in de Randstad plaatsvindt, is die tussen Ajax en AZ van 16.45 uur. Via X roept Ajax de eigen supporters op om de reis te plannen via NS.nl.