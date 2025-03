Utrecht blijft Feyenoord voor mede door ultiem knullig eigen doelpunt van Heerenveen

FC Utrecht heeft op eigen bodem goede zaken gedaan om nummer vier van de Eredivisie, Feyenoord, voor te blijven op de ranglijst. In De Galgenwaard kwam SC Heerenveen op bezoek, maar de Domstedelingen waren te sterk voor de formatie van Robin Veldman. De mannen van Ron Jans wonnen op zondagmiddag met 2-0 in het midden van het land. De overwinning kwam onder andere tot stand door een knullige eigen goal van Heerenveen.

In de lunchwedstrijd van deze speelronde in de Eredivisie tussen FC Utrecht en SC Heerenveen in De Galgenwaard leek de thuisploeg de favoriet te zijn voor de overwinning. Utrecht bivakkeerde op de derde plek voorafgaand aan het duel met Heerenveen. De wedstrijd stond in het teken van de kidsdag bij FC Utrecht. Zo droegen de spelers van de ploeg uit de Domstad shirts met door de kinderen getekende rugnummers en was de stadionomroeper voor één wedstrijd een kind.

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft begon allemaal redelijk vermakelijk. Na vijf minuten kwam de eerste serieuze mogelijkheid. Aaronson schoof de bal vanaf de rand van het strafschopgebied net naast de goal van Noppert, en na een paar minuten volgde aan de andere kant een schot van afstand van Sebaoui op de goal van Barkas. In de 22ste minuut kwam FC Utrecht op een 1-0 voorsprong. Na een mooi overstapje van Fraulo kwam de bal bij Rodriguez terecht, die de bal knap tegendraads binnenschoot. In het restant van de eerste helft was Utrecht aan het jagen op de verdubbeling van de marge, maar deze kwam er uiteindelijk niet. De spelers gingen met een stand van 1-0 aan de thee.

In de 58ste minuut gebeurde er iets pijnlijks voor Heerenveen. Utrecht verdubbelde namelijk de voorsprong, maar niet door zelf te scoren. De bal belandde namelijk achter Noppert door toedoen van Hopland. Hij was meer bezig met het wegzetten van Fraulo dan met het wegwerken van de bal, en dus landde de bal op zijn hoofd, waardoor hij de 2-0 tegen de touwen kopte. Zo stond het 2-0. In de tachtigste minuut schoot Sebaoui nog een keer van afstand, maar zijn inzet zeilde naast. Zo eindigde het in 2-0.