Vergiftiging voor Valentijn Driessen na uitzending Vandaag Inside?

Het is te hopen dat Valentijn Driessen geen voedselvergiftiging heeft overgehouden aan de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond. De tafelgast at na afloop een gevuld eitje van de eetplank op tafel, maar volgens Wilfred Genee lag dat eitje er al drie dagen.

Na de uitzending nam Genee het programma In de Wandelgangen op met gasten Bas Nijhuis en Thomas van Groningen. De presentator zei: "Weet je wat ik grappig vind: er lagen net vijf eitjes en nu nog vier. Ik zag Valentijn er net eentje naar binnen duwen. Deze liggen er al sinds vrijdag volgens mij. Ik weet niet of dat nou heel erg verstandig is. Het kan ook zo zijn dat we Valentijn een tijdje kwijt zijn."

VIDEO - In de Wandelgangen met Thomas van Groningen en Bas Nijhuis: 'Nu is 'ie snel weg, die gozer!'