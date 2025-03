Van Hanegem kritisch op Oranje-international: 'Slecht gedaan voor zijn kwaliteiten'

Willem van Hanegem laat zich in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad kritisch uit over het spel van in het Nederlands elftal. De jonge verdediger van Ajax zag er donderdagavond tegen Spanje niet goed uit bij de openingstreffer van Nico Williams en werd tien minuten voor tijd met een rode kaart van het veld gestuurd.

Hato raakte na nog geen tien minuten spelen de bal op eigen helft knullig kwijt aan directe tegenstander Lamine Yamal. Uit de daaropvolgende Spaanse aanval kon Williams de 0-1 achter Bart Verbruggen werken. Oranje kwam daarna sterk terug en nam door treffers van Cody Gakpo en Tijjani Reijnders een 2-1 voorsprong, die echter niet kon worden vastgehouden. Hato kreeg direct rood voor een tackle op tegenstander Robin Le Normand, in ondertal moest Nederland in blessuretijd de 2-2 van Mikel Merino slikken.

Van Hanegem komt met een duidelijk oordeel over de wedstrijd in De Kuip: "Een onnodig gelijkspel", aldus De Kromme. Hato wordt door het Feyenoord-icoon aangewezen als een van de oorzaken: "Het is een goede speler, maar hij maakte gewoon twee hele grote fouten. Slecht gedaan voor zijn kwaliteiten. Als hij gek is staat hij niet in het Nederlands elftal, toch? Slaat ook altijd nergens op. Als hij een goede speler is maakt het toch niet uit of hij zestien of zeventien is? Kijk eens naar Lamine Yamal, die tegen hem speelde. Die hebben we toch hele goede dingen zien doen, behalve tegen Nederland dan", aldus van Hanegem.

Van Hanegem wil álle interlands in De Kuip laten spelen

Daarna komt Van Hanegem nog met een opvallende suggestie. Wat de oud-middenvelder betreft zou het Nederlands elftal áltijd in De Kuip moeten spelen, en dus niet in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam of het Philips Stadion in Eindhoven. "Als ze nou eens nadenken... Over het algemeen als ze hier in de Kuip spelen is het altijd geweldig. Ik zou alleen maar denken: speel altijd hier."

