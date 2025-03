Andere Oranje-international dan Jorrel Hato voor de bus gegooid

beleefde een ongelukkige avond voor Oranje in de Nations League tegen Spanje (2-2). De verdediger van Ajax stond aan de basis van een tegendoelpunt en werd in de tweede helft met rood van het veld gestuurd. Volgens analisten Vincent Schildkamp en Kees Kwakman werd Hato in de eerste helft in de steek gelaten door aanvoerder . Kenneth Perez is daar niet mee eens.

Hato ging na negen minuten voetballen in de fout bij het openingsdoelpunt van Spanje. De linksback van Ajax leed tegen de zijlijn knullig balverlies, waardoor Lamine Yamal Pedri kon aanspelen. De middenvelder van Barcelona vond vervolgens Nico Williams, die behendig wegdraaide bij Lutsharel Geertruida en vervolgens kon scoren: 0-1.

“De enige speler die het echt moeilijk had vanavond was de speler die we allemaal het grootste talent vinden: Jorrel Hato”, stelt Perez. De Deense oud-voetballer is verbaasd dat Hato bij het openingsdoelpunt van de Spanjaarden in de steek werd gelaten door zijn techniek. “Hij wilde de bal aannemen en opeens lag de bal onder hem…”

Schildkamp haakt daarop in: “Hij werd niet geholpen door Van Dijk in de situatie. Van Dijk had drie of vier meter kunnen uitzakken om die bal te vragen. Dan had Hato het anders kunnen oplossen.” Kwakman is het daar mee eens: “Dat vond ik ook.”

“Het begon toch al met zijn aanname? Als je aanname gewoon normaal is, wat je van hem kan en mag verwachten, dan gebeurt dat niet”, stelt Perez. “De rode kaart was ook een technische fout. Zijn aanname was niet goed en hij gleed uiteindelijk door.”

