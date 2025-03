Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie debuteert met linksback op middenveld

Robin van Persie debuteert zaterdagavond als trainer van Feyenoord, wanneer NEC op bezoek komt in De Kuip. Bij de Rotterdammers hebben Antoni Milambo en Jakub Moder zich bij de groep met afwezigen gevoegd, dus staat Van Persie voor een lastige puzzel op het middenveld. Die gaat hij volgens het Algemeen Dagblad oplossen met behulp van een linksback.

Feyenoord heeft al langer problemen met de fitheid van de middenvelders. Nadat er eerder dit seizoen al met regelmaat maar drie echte middenvelders in de selectie zaten, is het bij de debuutwedstrijd van Van Persie nog wat erger gesteld. De trainer maakte vrijdag namelijk bekend dat Moder en Milambo niet inzetbaar zijn tegen NEC.

Dat betekent dat Oussama Targhalline de enige realistische optie voor het middenveld is tegen NEC, nadat hij vorige week debuteerde tegen Almere City. Verder zit naar verwachting ook Shiloh ’t Zand bij de selectie, maar Van Persie lijkt hem nog niet klaar te vinden voor een basisplaats. Luka Ivanusec, die het liefst op de vleugel speelt, kan ook uit de voeten op het middenveld en zal zich daar naar verwachting bij Targhalline voegen.

Met de laatste plek op het middenveld is de puzzel voor Van Persie nog lastiger. De linksbackpositie is met Quilindschy Hartman, Gijs Smal en Hugo Bueno de enige die nog wel goed is bezet, waardoor de oefenmeester er naar verwachting voor kiest een van hen op het middenveld te zetten. Waarschijnlijk valt de keuze daar op Smal, terwijl Hartman in de verdediging mag spelen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Targhalline, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling NEC

Roefs; Pereira, Nuytinck, Verdonk, Ouwejan; Proper, Hoedemakers, Van Crooij; Ouaissa, Linssen, Hansen.

