Feyenoord - AC Milan krijgt een staartje, maar unicum voor Rotterdammers

De wedstrijd Feyenoord - AC Milan (1-0) van 12 februari heeft een staartje gekregen. De Italiaanse club heeft sancties opgelegd gekregen, terwijl Feyenoord juist voor het eerst dit seizoen níét is bestraft na een Europese thuiswedstrijd.

Milan moet een boete van 20.000 euro betalen vanwege een late aftrap. Daarnaast is trainer Sérgio Conceição formeel gewaarschuwd voor zijn rol in de vertraging van de aftrap. Het is niet duidelijk hoe hij daar precies aan heeft bijgedragen.

Dat Feyenoord geen straf heeft gekregen, is goed nieuws voor de club. Er hangt Feyenoord namelijk een voorwaardelijke straf boven het hoofd. Als fans van Feyenoord vuurwerk afsteken tijdens een Europese wedstrijd, volgt direct een straf in de vorm van een gedeeltelijke stadionafsluiting van de Gerard Meijer Tribune. De proeftijd is een maand geleden ingegaan en heeft een duur van twee jaar.

De beoordeling van de returnwedstrijd AC Milan - Feyenoord (1-1) van 18 februari nog niet gepubliceerd door de UEFA.

