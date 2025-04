AZ loopt in aanloop naar topper tegen Feyenoord averij op tegen hekkensluiter RKC

Met een 2-2 gelijkspel tegen laagvlieger RKC lijkt de top drie voor AZ erg ver weg. Troy Parrott bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong, maar de weinig overtuigende Alkmaarders konden vervolgens niet doordrukken. In de tweede helft kwam de ploeg van Henk Fraser via doelpunten van Michiel Kramer en Chris Lokesa zelfs op voorsprong, waarna Mexx Meerdink in de slotfase een gelijkspel uit het vuur sleepte.

Na een tegenvallend resultaat tegen NEC (3-3) wilde AZ zich herstellen in de inhaalwedstrijd tegen RKC. Tegen de rode lantaarndrager veranderde Maarten Martens zijn opstelling op enkele posities en mocht de achttienjarige Elijah Dijkstra zijn basisdebuut maken. Ook Fraser sleutelde aan zijn opstelling: zo zat Mohamed Ihattaren na elf duels als basisspeler nu op de bank, maar mocht Michiel Kramer wel starten.

Artikel gaat verder onder video

De 36-jarige spits kwam niet in het stuk voor, want AZ had de wedstrijd tegen de slordige tegenstander stevig in handen. Waar de bezoekers de bal na twee passes vaak weer kwijt waren, zochten de Alkmaarders geduldig naar de ruimtes in de compacte RKC-defensie. Soms werd dit geprobeerd met snelle combinaties over de vleugels, soms met lange ballen. Hierin miste soms de nauwkeurigheid, maar de tweede bal was vaak voor de thuisploeg.

Na een flinke fout van de opponent was de Ierse aanvaller echter wel trefzeker. In de Waalwijkse opbouw werd Godfried Roemeratoe in de problemen gebracht, waardoor Zico Buurmeester hem de bal kon ontnemen. Vervolgens kon Troy Parrott vrij voor de keeper gezet worden en rondde hij eenvoudig af. Nadat Wouter Goes ongelukkig in botsing kwam met Julian Lelieveld en een flinke blessurebehandeling nodig had, begonnen de bezoekers wat meer mee te voetballen. RKC kwam een paar keer in de buurt van het Alkmaarse doel, maar het eerdere schot van Richard van der Venne bleef het meest dreigende moment. Ook AZ kon geen echte vuist maken en hield het bij een paar gepareerde pogingen.

De ploeg van Martens probeerde in de tweede helft weer uit een ander vaatje te tappen en voerde de druk al snel op. Kwalitatief was het niet super, maar gevaar konden de Alkmaarders wel stichten. Mees de Wit kon een goede actie van Kees Smit echter niet bekronen met een doelpunt, terwijl de rossige middenvelder bij een gevaarlijke lage corner langs de bal maaide. Aan de andere kant werd Oskar Zawada gevaarlijk bij een hoge hoekschop, maar de kopbal van de Poolse spits smoorde in een woud van benen.

Het bleek een waarschuwingsschot, want even later lag de bal wel achter AZ-doelman Rome Jayden Owusu-Oduro. Kramer nam een voorzet van Yassine Oukili handig aan, waarmee hij zichzelf de ruimte verschafte om de handige gelijkmaker binnen te schieten. De Alkmaarders leken vervolgens weer snel op voorsprong te komen, maar een poging van Peer Koopmeiners spatte tegen de lat uiteen. De thuisploeg bleef naarstig op zoek naar de tweede treffer, maar de handige acties vonden nooit een eindstation. Toen RKC tien minuten voor tijd even voor het eigen doel wegkwam en een periode van balbezit kende, was het wel raak. Invaller Chris Lokesa sleepte de bal met een handige beweging langs zijn tegenstander, waarna hij in de verre hoek raak schoot.

Lang konden de Waalwijkers echter niet genieten van de voorsprong, want na het matig wegwerken van een voorzet zette Meerdink zijn ploeg op acrobatische wijze weer op gelijke hoogte. De spannende laatste minuten leverden ondanks de nodige Alkmaarse pogingen geen doelpunt meer op. Zo verdwijnt voor AZ een eindklassering in de top drie steeds verder uit zicht, terwijl RKC nog altijd een sprankje hoop kan houden op een miraculeuze eindsprint.