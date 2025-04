Fortuna heeft in zeer povere wedstrijd aan één moment genoeg

In een weinig spectaculair duel heeft Fortuna Sittard drie belangrijke punten binnengesleept tegen Willem II, dat steeds dieper in de problemen komt. Rechtstreekse handhaving begint bijna onmogelijk te worden. Het doelpunt van de Limburgers kwam van uit een goede voorzet van de net ingevallen Jasper Dahlhaus.

Fortuna en Willem II staken voorafgaand aan deze wedstrijd in een slechte voorm. De Sittarders wisten de laatste vier wedstrijden niet te winnen en de Tilburgers hadden in dit kalenderjaar nog maar twee punten gehaald. De ploeg van Danny Buijs zou in principe nog op de zestiende plek kunnen komen, maar dan moet het wel heel gek gaan lopen. Het team van Peter Maes moet zeker rekening gaan houden met het spelen van de play-offs om degradatie te voorkomen.

In de eerste helft was er weinig spektakel te zien in Sittard. Willem II groef zich helemaal in en kwam helemaal niet aan voetballen toe. Fortuna probeerde het wel, maar kwam ook niet door de verdediging van de Tilburgers heen. Het meest spectaculaire moment was misschien de halve omhaal van Kaj Sierhuis die tegen een tegenstander werd aangeschoten.

Het eerste schot van Willem II op doel was pas in de 53e minuut en heel spectaculair was dat schot nog niet. Even later kregen de Tilburgers wel een goede kans met Jeremy Bokila. De spits draaide goed en hield uit, maar zijn poging rakelings naast. Het leek wat beter te gaan voor de ploeg van Maes, maar in 62e minuut werd het 1-0 voor Fortuna. De net een minuut geleden invaller Jasper Dahlhaus denderde eroverheen aan de linkerkant en gaf voor op Bullaude. De middenvelder schoot de bal uit de lucht met een stuit binnen achter Thomas Didillon-Hödl.

Fortuna kreeg ook nog een mogelijkheid om op 2-0 te komen. Een bal werd terug op Kristoffer Peterson en de Zweed hield gelijk uit, maar in de korte hoek lag ook Didillon-Hödl. De doelman pakte de bal en dus werd de voorsprong niet verdubbeld. Wat later leek dacht Willem II heel even de gelijkmaker te hebben gemaakt, maar de grensrechter vlagde al gelijk voor buitspel. Rúnar Þór Sigurgeirsson kopte de bal goed naar Emilio Kehrer, maar de IJslander deed dat in buitenspelpositie.

Door deze overwinning is Fortuna zeker veilig en kan de ploeg van Buijs zelfs omhoog kijken. De Limburgers staan nu op een negende plek en dat geeft recht op een plaats in play-offs om Europees voetbal. Willem II zakt door deze nederlaag steeds verder weg en lijkt zich te moeten gaan focussen op play-offs om degradatie. En als het helemaal tegenzit kan het ook nog weleens directe degradatie worden.