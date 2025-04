Mathieu van der Poel was bijna profvoetballer in de Eredivisie – dit hield hem tegen

Mathieu van der Poel (30) geldt als de beste Nederlandse wielrenner, maar is een multitalent. De in België geboren zevenvoudig wereldkampioen veldrijden heeft immers ook een verleden in het voetbal. Van der Poel speelde een jaar lang in de talentenschool van Willem II en mocht zich definitief voegen bij de jeugdopleiding. Dat deed hij echter niet.

Niet alleen Willem II, ook Antwerp FC was ooit nieuwsgierig naar de voetbalkwaliteiten van Van der Poel. In een interview met De Morgen in 2019 legde de wielrenner uit waarom hij stopte met voetbal. "Ik heb getest bij Willem II en bij Antwerp, maar het ergerde me afhankelijk te zijn van anderen om te winnen. Ik wil het zelf doen en als ik de beste ben, wil ik kunnen winnen. Daarom hou ik het meeste van mountainbike of cross, dat zijn de eerlijkste wielerdisciplines, eerlijker dan de weg waar de beste vaak niet wint."

De voetbalcarrière van Van der Poel

Artikel gaat verder onder video

Van der Poel was op zijn zesde begonnen bij Heibos SV, vlak bij het ouderlijk huis in Kapellen. Zijn vader Adrie was de trainer. Een voormalig ploeggenoot, Fedor Govaert, weet nog dat Van der Poel ‘er met kop en schouders bovenuit stak’. “Maar zijn winnaarsmentaliteit is mij altijd het meest bijgebleven. Mathieu kon niet tegen zijn verlies, hij was een karaktertje. Ik herinner me dat hij uit frustratie eens een jongetje van de tegenpartij een trap had gegeven. Adrie, onze coach, haalde zijn zoon meteen naar de kant. Dat hoorde niet. Nadien heeft hij het nooit meer gedaan”, zei Govaert vorige week tegen Het Nieuwsblad.

Na een jaartje bij Heibos ging Van der Poel verder bij de Belgische amateurclub KSK Kalmtout. Daar werd hij opgemerkt door scout Jac Havermans (79), die hem op achtjarige leeftijd naar Willem II haalde. Van der Poel maakte een jaar deel uit van de zogeheten talentenschool van de Tilburgse club. Hij trainde mee en kreeg elke woensdagmiddag voetballes in Tilburg, een klein uur rijden vanaf Kapellen.

© Imago

De Volkskrant publiceerde in 2020 een foto van de jonge voetballende Van der Poel bij Kalmtout. De krant sprak ook met Havermans, die het scoutingrapport van Van der Poel nog had liggen. Het was een ronkend rapport. “Fysiek: zeer goed. Techniek: goed. Snelheid: goed. Tactisch inzicht: ruim voldoende. En nu komt het, drive: uitmuntend. Elke keer als ik hem op de fiets zie, denk ik: ja, dat had hij toen ook al, die ongebreidelde wil om te winnen.” Zelf zei Van der Poel in 2018 tegen Het Nieuwsblad dat hij als voetballer 'niet al te technisch' was. "Maar ik kon goed lopen en had een goed inzicht."

‘Mathieu werd nooit boos op de trainer’

Van der Poel komt uit een echt wielrennest. Zijn vader Adrie won in 1986 de Ronde van Vlaanderen; opa Raymond Poulidor zegevierde in Milaan San-Remo en in Ronde van Spanje. In dat opzicht is het geen verrassing dat Mathieu een topwielrenner is geworden. Maar in de jeugd deed hij behalve voetbal ook aan turnen, tennis en atletiek. Havermans, die destijds de amateurvelden afstruinde als scout voor Willem II in ruil voor een kilometervergoeding en een gratis seizoenkaart, weet nog dat zijn oog viel op ‘fanatiek menneke met een rappe handelingssnelheid’.

LEES OOK: Kritiek op KNVB vanwege beladen wedstrijd met Willem II op laatste speeldag seizoen

"Het klinkt misschien gek, want hij was amper acht jaar", blikte hij terug. "Maar toen al viel me zijn persoonlijkheid op. Hij vuurde zijn ploeggenoten aan en ging voorop in de strijd. En ook bijzonder: de meeste jongens van die leeftijd worden boos als de coach zegt wat ze moeten doen. Mathieu niet. Die vroeg juist om meer aanwijzingen, zodat hij beter kon worden."

Van der Poel volgde uiteindelijk het hele jaar door de extra trainingen in Tilburg. Van de 180 geselecteerden bij de talentenschool bleven er uiteindelijk slechts negen over, onder wie Van der Poel. De selectie mocht, voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd Willem II - Vitesse, een onderlinge wedstrijd spelen. Het was de eerste en enige keer dat Van der Poel in een ‘echt’ stadion voetbalde. Op 30 maart 2024 zette Havermans de letters ‘GES’ achter de naam van Van der Poel, ofwel: geselecteerd. Hij werd dus daadwerkelijk toegelaten tot de jeugdopleiding van Willem II. Toch maakte hij definitieve de overstap níét.

© Imago

De reden? Hij moest kiezen tussen de fietstraining of voetbaltraining bij Willem II en uiteindelijk 'klopte zijn hart meer voor het wielrennen', weet Havermans. "Adrie vond het ook ver rijden, elke week naar Tilburg. ‘En ze zijn nog zo jong, die mennekes’, zoiets zei hij ook, kan ik me nog herinneren." Bovendien bevestigde Havermans wat Van der Poel zelf ook al aangaf: een individuele sport paste beter bij hem. “Mathieu had er een hekel aan als ploeggenoten de kantjes er vanaf liepen. Hij wilde liever zijn eigen ding doen. Als hij dan verloor, kon hij alleen zichzelf de schuld geven.”

LEES OOK: ‘Ajax en Feyenoord strijden buiten het veld om groeibriljant van Willem II’

Van der Poel bleef nog wel drie jaar bij zijn vriendjes van Kalmthout voetballen. In 2007 stopte hij ook daar op twaalfjarige leeftijd definitief met voetballen. Havermans denkt dat een potentiële profvoetballer verloren is gegaan. “Er zijn heel veel goede voetballers die het niet hebben gered omdat ze niet de juiste mentaliteit hadden. Juist dat was bij Mathieu dik in orde. Met zijn drive had hij een heel eind gekomen", zei de scout in 2020 tegen De Volkskrant.

‘Van der Poel was speciaal, net als Frenkie de Jong’

Anno 2025 is Havermans die mening nog steeds toebedeeld. Vorige week lichtte hij toe in Het Nieuwsblad: “Twee jaar na Mathieu is ook Frenkie de Jong bij ons komen testen. Die speelt inmiddels bij FC Barcelona. Ik zeg niet dat Mathieu evenveel talent had als Frenkie, maar ze hadden allebei toch iets speciaals. Zulke jongens kom je niet vaak tegen in je carrière. Als Mathieu zich op negenjarige leeftijd bij ons had aangesloten en zijn techniek wat meer had kunnen verfijnen, dan had hij het toch behoorlijk ver kunnen schoppen. Hij zou zéker profvoetballer geworden zijn. Maar ach, ik geniet er nu ook van als ik hem met zijn verbeten koppie op de fiets zie zitten.”