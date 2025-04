Situatie RKC blijft uitzichtloos na bloedeloos gelijkspel tegen Heracles

Met een 0-0 gelijkspel tegen Heracles schiet RKC weinig op in de strijd tegen degradatie. In een armoedig duel had het aanvalsspel van beide ploegen te weinig om het lijf om de opponent te verrassen. Zodoende was een bloedeloos gelijkspel uiteindelijk een logische uitslag.

Het was een week met twee gezichten voor Heracles Almelo. Enerzijds was het onrustig rondom het Asito Stadion door de presentatie van nieuwe trainer Bas Sibum en een interland van de Oranjeleeuwinnen, anderzijds werd er een knappe overwinning geboekt in de Twentse derby. Met een overwinning tegen hekkensluiter RKC kon de ‘magische’ grens van de 34 punten daardoor deze zondag geslecht worden. In de selectie van de bezoekers keerde Mats Rots weer terug, waar bij de opponent Richonell Margaret en Mohamed Ihattaren na een wedstrijd op de bank weer een basisplaats kregen.

De aanvallende spelers van RKC kwamen in het eerste kwartier niet in het stuk voor, want de Waalwijkers leken in de beginfase van het duel nog niet helemaal wakker. Heracles kwam zodoende makkelijk en balbezit en vond met rustige combinaties de aanval, maar van grote kansen was nog geen sprake. Daniël van Kaam leek op een paar meter van het doel wel een mogelijkheid te krijgen, maar hij kon de pass van Jizz Hornkamp niet effectief meenemen. Na een goede kopbal van Oskar Zawada, die een vrije trap van Ihattaren rakelings naast werkte, leek de thuisploeg uit haar slaap te ontwaken. De bewegingen van de ploeg oogden soms aardig, maar ook de Waalwijkers kwamen nauwelijks tot gevaar.

Na een minuut of tien zakte het niveau van de thuisploeg en werd de wedstrijd het feest der onvermogen. Beide ploegen leverden de bal constant in en van goed voetbal was nauwelijks sprake. De ploeg van Henk Fraser had zeer veel moeite met de opbouw en hanteerde daarom veelvuldig de lange bal. Dit leverde uiteindelijk een paar ongevaarlijke afstandsschoten op, maar leidde ook meermaals tot eenvoudig balverlies. Aan de andere kant kon Heracles met te doorzichtig spel eveneens geen vuist maken. Exemplarisch voor de gehele eerste helft was de inzet van Van Kaam, die in kansrijke positie volledig langs de bal maaide.

In de tweede helft deed Zawada daar nog een schepje bovenop. Op twee meter van het doel kreeg hij de voorzet van Tim van de Loo voor zijn voeten, maar vervolgens schoot de Poolse spits onbegrijpelijk naast. Het was een teken aan de wand: ook in de tweede helft bleef het spel van beide kanten van een bedroevend niveau. Soms liet een ploeg een paar aardige combinaties zien, maar deze werden dan vrijwel altijd gevolgd door onnodig balverlies. Urgentie was er bij beide ploegen ook maar weinig te bespeuren.

Die urgentie leek bij de thuisploeg gedurende de tweede helft langzaam toe te nemen. Hoewel het spel van een matig niveau bleef, drongen de Waalwijkers hun opponent steeds vaker naar achteren. Pogingen waren echter schaars en de kansen die er lagen werden door de verdediging van Heracles vakkundig verdedigd. In de laatste tien minuten van het duel kregen de bezoekers weer wat meer balbezit, maar daar konden zij weinig mee uitrichten. Zodoende bleef de 0-0 tot het einde van de wedstrijd op het scorebord staan.