Eén grote afwezige bij Eredivisie-gala: 'We missen hem allemaal'

Anderhalve maand geleden legde Jan Joost van Gangelen zijn werkzaamheden neer bij ESPN. De presentator zei het gevoel te hebben dat hij ‘figuurlijk over de kop is geslagen’ en besloot daarom een stap terug te doen. Zijn collega’s hopen dat hij goed herstelt en snel weer de oude is.

“We missen hem allemaal”, vertelt Glenn Helder, de vaste drummer bij het zaterdagavondprogramma De Eretibune, aan FCUpdate. “Hoe het met hem gaat? Als iemand er iets over kwijt wil, dan is het Jan Joost zelf. Maar als ik voor één iemand respect heb… Ik maak van dichtbij mee wat een duizendpoot het is. Ik zit één keer per week in het programma en dan hoor ik hoe hij het programma eigenlijk draagt.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik maak hem nu al jaren mee en ik heb echt veel geleerd van hem. Jan Joost, we missen je allemaal. Kom snel terug, topper”, zegt de oud-voetballer. Ook Aletha Leidelmeijer, de co-presentator van Van Gangelen bij de Eretribune, wenst haar collega het beste. “Ik spreek hem gelukkig erg vaak. Ik hoop dat hij snel aansluit en zich weer goed voelt. Jammer dat hij er nu niet is, maar hij is snel terug.”

Maandag nam Milan van Dongen de plek over naast Fresia Cousiño Arias, als presentator van de Eredivisie Awards. “Ik hoop dat hij hier volgend jaar weer staat. Het is aan Jan Joost om aan te geven wanneer hij weer kan terugkeren”, zei Van Dongen. Cousiño Arias zag een klein voordeel aan de afwezigheid van de ruim twee meter lange Van Gangelen: “Ik hoef nu iets minder hoge hakken te dragen, maar ik mis Jan Joost natuurlijk wel. Hij is een baken van rust voor mij. Het is iemand met enorm veel ervaring, dus het is ontspannen om daarnaast te staan.”