Giménez verkoopt elleboogstoot: 'Ze hebben een verleden uit Feyenoord-tijd'

is al vroeg in de wedstrijd tussen AS Roma en AC Milan weggestuurd met een rode kaart. De spits van Milan, afgelopen winter overgekomen van Feyenoord, deelde plots een elleboogstoot uit aan Gianluca Mancini. Op dat moment stond Roma met 1-0 voor.

In de negentiende minuut van de wedstrijd gaf Giménez in het strafschopgebied van Roma, ogenschijnlijk zonder directe aanleiding, een elleboogstoot. Daarmee raakte hij de borstkas van Mancini, die naar de grond ging. Giménez ging mee naar het gras en deed alsof hij op het hoofd geraakt was, maar daar was geen sprake van. Scheidsrechter Marco Piccinini bekeek op advies van zijn videoscheidsrechter de beelden en deelde een rode kaart uit.

Het was een oliedomme actie van Giménez, zeker omdat hij eindelijk weer een kans had gekregen om zich vanaf de aftrap te laten zien. De 24-jarige aanvaller moest het met invalbeurten stellen sinds zijn laatste basisplaats op 15 maart tegen Como. De commentator van Ziggo Sport kon de actie van de ex-Feyenoorder dan ook moeilijk geloven.

“Dat is een elleboog van Giménez. De Mexicaan doet vervolgens alsof hij een klap op zijn hoofd heeft gekregen. Daar lijkt me toch geen sprake van”, klonk het op Ziggo Sport. “Het is echt een toneelspel. Wat een domme actie van Giménez, al zo vroeg in de wedstrijd. Waarom?! Er zal ongetwijfeld iets zijn gebeurd, maar Giménez kan en mag dat niet doen. De scheidsrechter kan dit niet laten passeren. De beelden laten weinig aan de verbeelding over. Ik heb ook niet de indruk dat Mancini daar iets doet, al stelt hij zich ook verschrikkelijk aan. Ongelooflijk hoe Giménez zich hier laat gaan.”

Ziggo Sport-presentator Bas van Veenendaal wees erop dat Giménez en Mancini een verleden hebben met elkaar. In dienst van Feyenoord pakte de spits een rode kaart na een forse charge op Mancini in een Europa League-wedstrijd tussen Roma en Feyenoord in april 2023.

De wedstrijd tussen Roma en Milan begon om 20.45 uur. Met een man minder zorgde João Félix in de eerste helft voor de 1-1.