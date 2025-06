LIVE finale play-offs | Knotsgekke openingsfase: drie doelpunten in zeventien minuten

Willem II en Telstar vechten in de finale van de play-offs om promotie/degradatie uit wie er komend seizoen in de Eredivisie uitkomt. Zondag staat de allesbeslissende return in Tilburg op het programma. Volg de ontwikkelingen hier live!

De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie/dedradatie eindigde afgelopen donderdag onbeslist: 2-2. Namens Willem II waren Ringo Meerveld en Emilio Kehrer trefzeker, terwijl Telstar scoorde via Youssef El Kachati en een eigen goal van Runar Thor Sigurgeirsson. Daardoor ligt de strijd om het laatste Eredivisieticket nog helemaal open en zal de return in het Koning Willem II-stadion allesbeslissend zijn. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is te volgen in dit liveblog.