Livestream: kijk hier gratis naar Duitsland - Nederland in de Nations League

Het Nederlands vrouwenelftal speelt vrijdagavond tegen Duitsland in de Nations League. Het duel begint om 20.30 uur en is live te volgen op tv, maar ook gratis via onderstaande livestream.

Livestream Duitsland - Nederland

Een gratis livestream van de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland is hier (klik) te vinden. De livestream wordt verzorgd door de NOS en begint om 19.55 uur met de voorbeschouwing. De aftrap is om 20.30 uur in het Weserstadion in Bremen.

Artikel gaat verder onder video

Het is een belangrijke wedstrijd voor Oranje. De twee landen staan momenteel bovenaan met een gelijk aantal punten, maar alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de halve finales. Het onderling resultaat is in eerste instantie doorslaggevend. Na het 2-2 gelijkspel in februari is dus duidelijk: als er vanavond een winnaar komt, eindigt dat land bovenaan. Beide ploegen spelen hierna nog één duel.

Duitsland - Nederland op tv: op welke zender?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 3. Na het duel, rond 22.35 uur, is er op dezelfde zender tot ongeveer 23.00 uur een nabeschouwing. De interland is ook te volgen via een liveblog en livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn En Omstreken.

Opstelling Oranje Vrouwen tegen Duitsland

Kop; Casparij, Buurman, Janssen, Brugts; Damaris, Kaptein, Groenen; Roord; Grant, Leuchter.