Nijhuis neemt zeer opmerkelijk besluit na 108 minuten en 0 seconden: 'Grote Bas-show'

Bas Nijhuis is de gebeten hond na de play-offwedstrijd tussen Telstar en FC Den Bosch. De scheidsrechter wordt bekritiseerd om het toekennen van een penalty aan Telstar en om een opmerkelijk moment in de verlenging van de wedstrijd, die uiteindelijk door Telstar werd gewonnen. Hans Kraay junior en Den Bosch-speler Teun van Grunsven uiten hun ongenoegen.

Den Bosch kwam vroeg aan de leiding in Velsen-Zuid, maar na een halfuur benutte Youssef El Kachati een penalty (1-1), die werd toegekend na een handsbal van Nick de Groot. Vlak daarvoor werd De Groot echter vastgehouden door een tegenstander, zag ook Kraay junior. “Dit is vasthouden. Wij zijn dit met z’n allen – vooral de scheidsrechters – normaal gaan vinden, maar dit is niet normaal”, zei de analist in de pauze bij ESPN. “Guus Offerhaus trekt Nick de Groot naar achteren. Er zullen heel veel mensen zeggen ‘dat gebeurt zo vaak’, maar er moet veel meer voor gefloten worden. Dit is gewoon geen penalty.” Volgens Kraay had videoscheidsrechter Erwin Blank moeten ingrijpen.

Een ander controversieel besluit: Nijhuis voegde drie minuten blessuretijd toe aan de eerste helft van de verlenging, toen het nog 1-1 stond. Na exact 107 minuten en 32 seconden spelen floot hij voor een vrije trap voor Den Bosch. Omdat Den Bosch die vrije trap na exact 108 minuten spelen nog niet had genomen, besloot Nijhuis op zijn fluit te blazen. Van Grunsven reageert in gesprek met Voetbal International: “Volgens mij was er nog vijftien seconden te spelen, maar hij maakte er weer een leuke Bas-show van.”

Daarmee werd Den Bosch in zijn ogen benadeeld. “In de tweede helft van de verlenging kregen we maar drie minuten extra tijd. Dat verbaasde mij ook. Je probeert die jongens nog op te laden, maar we hadden al een grote klap gekregen”, voegt hij toe. In de tweede helft bepaalde Danny Bakker de eindstand op 2-1, wat na het eerdere 0-0 gelijkspel in Den Bosch voldoende was om de finale te bereiken. Telstar strijdt met Willem II of FC Dordrecht om de laatste plek in het Eredivisie-seizoen 2025/26.