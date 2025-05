Telstar en Willem II na spannende tweede helft in balans in eerste play-off-finale

Telstar en Willem II hebben elkaar in de eerste halve finale van de play-offs om promotie/degradatie in evenwicht gehouden: 2-2. Na een gezapige eerste helft, waarin Ringo Meerveld de bezoekers op voorsprong had gezet, was de tweede helft een stuk enerverender. Nadat Runar Thor Sigurgeirsson met een eigen goal voor de gelijkmaker zorgde, zette Youssef El Kachati Telstar op voorsprong. In de slotfase trok Emilio Kehrer de stand weer gelijk.

Het duel in het 711 Stadion ging erg slordig van start. Beide ploegen hadden zichtbaar last van zenuwen, waardoor er bij zowel Telstar als Willem II veel misging. Pas na bijna een kwartier spelen kwamen de bezoekers voor het eerst gevaarlijk voor de goal van Ronald Koeman junior en was het direct raak. Kyan Vaesen werd de diepte ingestuurd en kwam door een schouderduw op Danny Bakker goed aan de bal. Ook het vervolg van de Belg was goed, want hij bood Meerveld een niet te missen kans: 0-1. Bij Telstar dachten ze aan een overtreding, maar Jeroen Manschot en de VAR wilden daar niet in mee.

In het vervolg van de eerste helft bleef het slordig van beide kanten. In minuut 29 kreeg Dennis Kaygin de bal goed teruggelegd van Meerveld. De Turk haalde in een keer uit, maar de bal draaide weg van de kruising en verdween naast. Hierna ontstond er een korte periode waarin Telstar wat rustiger en dominanter begon te spelen – wat tot wat halve kansjes leidde – maar al snel begon de thuisploeg weer slordiger te worden. Vlak voor rust hoopte Telstar op een strafschop, nadat Raffael Behounek met twee handen in de rug van Nils Rossen duwde, maar de arbitrage zag er geen overtreding in. Daardoor ging Willem II met een minimale voorsprong de rust in.

In de tweede helft kwam er wat meer leven in de wedstrijd. Kort na de pauze dacht Boris Lambert zijn ploeg met een kopbal uit een hoekschop op 0-2 te zetten. Jeff Hardeveld wist de bal echter van de lijn te halen. Na bijna een uur spelen was het juist Telstar dat wist te scoren. Een goede voorzet van El Kachati werd door Mees Kaandorp aangetikt, maar Thomas Didillon-Hödl wist deze uit de goal te houden. De verwerkte bal kwam voor de voeten van Willem II-verdediger Sigurgeirsson, die in een reflex in eigen doel schoot: 1-1.

Zo’n tien minuten later stond de wedstrijd volledig op zijn kop; El Kachati werd weggestuurd en nam de bal goed mee, waardoor hij oog in oog met Didillon-Hödl kwam. De spits van Telstar bleef koel en schoot zijn ploeg op voorsprong. De Noord-Hollanders gingen vervolgens nadrukkelijk op zoek naar een derde treffer, maar het was Willem II dat uit het niets langszij kwam. Kehrer punterde de bal vanaf de rand van de zestien richting het doel, waarmee hij Koeman passeerde. De doelman zag er daarbij niet heel goed uit. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, waardoor beide ploegen zondag in Tilburg zullen uitvechten wie volgend jaar in de Eredivisie speelt.