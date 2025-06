Wat mogen we verwachten van het nieuwe seizoen in de Premier League?

Het is altijd weer leuk om in de zomer vooruit te kijken naar een nieuw seizoen in de Premier League. Er zal voordat de eerste speelronde plaatsvindt nog van alles veranderen, want aan transfers is er in een gemiddelde zomer geen enkel gebrek. Vanwege de hoge bedragen die clubs uit Engeland ontvangen voor de televisierechten hebben zij altijd de mogelijkheid om flink te kunnen investeren.

Flikt Arne Slot het weer?

Nadat Arne Slot binnen no time de harten van de Rotterdamse fans van Feyenoord had veroverd, deed hij bij Liverpool FC in Engeland exact hetzelfde. Na een uitstekend eerste seizoen kroonde hij zich met zijn ploeg direct tot kampioen van Engeland. Doordat hij gelijk de Premier League wist te winnen, lijkt het publiek zijn eveneens succesvolle voorganger Jürgen Klopp alweer snel vergeten. Daar waar er vorig jaar niet of nauwelijks aankopen gedaan werden is dat deze zomer wel anders. Omdat veel van de beste spelers ook nog eens blijven lijken The Reds wederom een van de favorieten voor de titel.

Daar waar er met Trent Alexander-Arnold een sterkhouder vertrok die al vanaf zijn jeugd bij Liverpool speelde, kwam daar met Jeremie Frimpong een goede vervanger voor in de plaats. Daardoor is de rechtsback positie voor komend seizoen dus alsnog goed bezet. Met de Duitse sterspeler Florian Wirtz werd er nog een speler van Bayer Leverkusen overgenomen. Hiervoor moest Liverpool echter wel diep in de buidel tasten, want de transfersom was naar verluidt rond de 140 miljoen. Voor dat riante bedrag heeft Liverpool echter wel de gedroomde middenvelder binnen.

Krijgt Pep Guardiola Manchester City weer aan de praat?

Voor Pep Guardiola en Manchester City was het afgelopen seizoen een stuk minder succesvol. Daar waar The Citizens in de voorgaande zeven seizoenen zes keer kampioen waren geworden en een keer de Champions League hadden gewonnen, raakte zij nu al vanaf het begin achterop bij de concurrentie. Eigenlijk wist men het tij daarna ook niet meer te keren en bleek al snel dat het een verloren seizoen zou worden. De laatste maanden werd er echter wel redelijk gespeeld waardoor alsnog Champions League voetbal voor het komende seizoen werd veiliggesteld.

Vanwege zijn vele eerdere successen overleefde Pep Guardiola de storm en mocht hij aanblijven. Inmiddels heeft ook City een groot aantal aankopen gedaan voor komend seizoen en zo zal de Spanjaard een kans krijgen om zich te revancheren. De verwachting is dan ook dat de ploeg er dit seizoen weer heel anders uit zal zien en na alle waarschijnlijkheid weer mee kan doen voor de titel, zoals dat in al die voorgaande jaren ook het geval was. Hoewel Kevin de Bruyne na vele succesvolle seizoenen inmiddels is vertrokken naar Napoli, heeft het team met spelers als Erling Haaland en Phil Foden nog altijd een aantal vedetten in huis.

Welke andere teams kunnen een rol spelen?

Zoals in het afgelopen decennium vaak het geval is geweest, ligt het in de lijn der verwachting dat het tussen Liverpool FC en Manchester City zal gaan in de strijd om de Premier League titel. Dat wil echt niet zeggen dat er niet een aantal andere karpers op de kust zijn die zomaar zouden kunnen verrassen. Goede voorbeelden van dit soort ploegen zijn Chelsea FC, Arsenal FC, Newcastle United en Tottenham Hotspur. Allen hebben een jonge ploeg met veel talent en weten wat het is om prijzen te winnen.

Zo wist Tottenham Hotspur voor het eerst sinds lange tijd weer wat zilverwerk aan hun prijzenkast toe te voegen door de Europa League te winnen. Dit deden zij overigens door Manchester United in de finale te verslaan. Ook dat is een club waar altijd rekening mee dient te worden gehouden, al vallen de prestaties de laatste jaren tegen. Toch zien veel mensen Manchester United nog altijd als een topclub. Financieel hebben zij de mogelijkheden die er bij deze status horen, alleen zijn de meeste aankopen geen groot succes gebleken de afgelopen seizoenen.

Verwachtingen voor het seizoen 2025/2026

Met Leicester City, Ipswich Town en Southampton zijn er een aantal interessante ploegen gepromoveerd. Zij waren allen recentelijk nog actief op het hoogste niveau en krijgen nu dus weer een kans om zich te handhaven in de sterkste voetbalcompetitie ter wereld. Met de moordende concurrentie zal dit echter zeker geen makkelijke opgave worden. Net als voor de strijd om de landstitel geldt, zal het ook onderin wederom interessant gaan worden.

Er zijn dan ook nog een aantal ploegen die het afgelopen seizoen prima hebben gepresteerd. Goede voorbeelden hiervan zijn Aston Villa, Bournemouth AFC en Nottingham Forrest. Voor deze ploegen zal het een flinke klus worden om deze prestaties te herhalen, maar zij zullen dit zeker gaan proberen. De komende transferzomer zal voor veel teams ook belangrijk worden met het oog op de versterkingen die zij nodig denken te hebben voor het aankomende seizoen.