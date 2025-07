Ajax kreeg Di María aangeboden: ‘Jammer dat ze een andere keuze maakten’

Ajax heeft in het verleden de kans gehad om naar Europa te halen. Voormalig scout Patrick Busby kreeg hem in Argentinië in het vizier en stelde hem voor in Amsterdam. Ajax besloot een andere keuze te maken.

Di María maakte in december 2005 zijn debuut in het profvoetbal bij Rosario Central. In de zomer van 2007 haalde Benfica hem naar Europa, waarna hij voor de topclubs Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus uitkwam. Na weer twee seizoenen bij Benfica keerde Di María deze zomer terug bij de club waar het bijna twintig jaar geleden allemaal begon voor hem.

Artikel gaat verder onder video

Toch had het niet veel gescheeld, of Di María had furore gemaakt op de Nederlandse velden. Busby werkte tussen 1995 en 2001 als scout bij Ajax en ging daarna als onafhankelijk scout naar Zuid-Amerika. Daar kreeg hij in Argentinië met Di María een groeibriljant in het vizier. Zijn oude club was hij toen nog niet vergeten.

“Ik heb Ángel Di María destijds nog op het bureau gelegd bij Ajax, inclusief de bedragen en wat er allemaal geregeld moest worden”, geeft Busby aan in gesprek met Voetbal International. De Amsterdammers hadden de wereldkampioen van 2022 voor een bedrag van zes miljoen euro naar de Eredivisie kunnen halen. “Jammer dat de club toen een andere keuze heeft gemaakt, maar zo gaat dat. Als scout ben je adviserend, niet beslissend: dat weet je.”

