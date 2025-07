Martens heeft keiharde boodschap voor AZ-tweetal: 'Kies voor andere spelers'

AZ-trainer Maarten Martens heeft aan en laten weten dat ze momenteel niet in de plannen voorkomen. De buitenspeler en controlerende middenvelder hebben op hun positie te maken met veel concurrentie.

De Alkmaarders bereiden zich momenteel voor op de tweede voorronde van de Conference League, waarin het de degens kruist met Ilves Tampere. Komende donderdag is de eerste ontmoeting in het tweeluik. In aanloop naar dat duel heeft Martens al de nodige knopen moeten doorhakken over zijn selectie en daarbij was er geen goed nieuws voor Lahdo en Belic.

In een persoonlijk gesprek heeft Martens het tweetal laten weten dat ze niet vooralsnog niet voorkomen in de plannen van de oefenmeester. "Op dit moment kies ik voor andere spelers op hun posities. Daarover heb ik duidelijkheid geschept tegenover Mayckel en Kristijan", vertelt de Belgische oefenmeester van AZ in gesprek met Voetbal International.

Vleugelaanvaller Lahdo heeft bij AZ vier vleugelspelers voor zich, op beide flanken twee. Zomeraanwinst Isak Jensen en Ro-Zangelo Daal krijgen als linksbuiten de voorkeur, terwijl op rechts eerder de kezue valt op Ernest Poku en Ibrahim Sadiq. Belic heeft met Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, Dave Kwakman, Sven Mijnans, Zico Buurmeester en Kees Smit ook veel concurrentie voor de drie plekken op het middenveld.

Of Lahdo en Belic consequenties gaan verbinden aan de mededeling van Martens, dat weet hij nog niet. De 41-jarige oefenmeester durft niet te zeggen of het tweetal opzoek gaat naar een andere club. Wel benadrukt Martens dat de situatie van Lahdo en Belic kan veranderen zodra er blessures optreden bij AZ.