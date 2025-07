Feyenoord haalt met Tengstedt nieuwe aanvalsleider in huis

moet bij Feyenoord voor doelpunten gaan zorgen, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De Deense spits komt over van Benfica en gaat de concurrentiestrijd aan met Ayase Ueda en Julián Carranza. Tengstedt heeft een contract tot medio 2029 getekend en zal direct na het trainingskamp aansluiten bij de selectie van FEyenoord.

Feyenoord heeft sinds het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan afgelopen winter een spitsenprobleem. Ueda en Carranza hebben sindsdien niet weten overtuigen, terwijl Stéphano Carrillo nog niet klaar lijkt voor het grote werk. Feyenoord ging daarom deze zomer op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Meerdere namen passeerden de revue, maar uiteindelijk is Feyenoord bij Tengstedt uitgekomen.

De 25-jarige Deen komt over van Benfica, dat hem afgelopen seizoen had verhuurd aan Hellas Verona. Volgens Feyenoord Transfermarkt en O Jogo betalen de Rotterdammers een bedrag van zes miljoen euro aan de Portugese topclub, wat middels bonussen nog met een miljoen euro kan oplopen. Daarbij zou Benfica ook een doorverkooppercentage hebben bedongen, alhoewel het niet duidelijk is om welk percentage het gaat.

Tengstedt begon zijn jeugdopleiding bij Viborg, om in 2015 naar FC Midtjylland over te stappen. Via AC Horsens kwam de spits in de zomer van 2022 bij Rosenborg terecht, waar hij onwijs imponeerde. In een halfjaar scoorde hij vijftien doelpunten in veertien duels namens de Noren, terwijl hij ook negen assists noteerde. Dat leverde hem een transfer naar Benfica op, dat zeven miljoen euro betaalde. In Portugal wist Tengstedt nooit een vaste basisplaats te veroveren, waardoor hij in 35 officiële duels slechts tot vier treffers en zeven assists kwam. Afgelopen seizoen speelde de Deen op huurbasis bij de Italiaanse laagvlieger Hellas Verona. In 26 duels wist hij zeven keer het net te vinden en gaf hij twee assists.

Tengstedt kijkt uit naar 'prachtig nieuw hoofdstuk'

Tengstedt is in zijn nopjes met de overstap naar de Rotterdammers. "Feyenoord is voor mij een prachtig nieuw hoofdstuk en een gigantische club’, aldus Tengstedt op de website van Feyenoord. "Fredrik is een van mijn beste vrienden. Hij heeft me alles over Feyenoord en vooral de beleving en de supporters verteld; dat ik me geen voorstelling zou kunnen maken van wat er op me wacht. Ik kijk er daarom enorm naar uit om in De Kuip te gaan spelen. Daar wacht direct een grote klus voor ons met de voorrondes van de UEFA Champions League en ik ben erop gebrand om de club daarnaartoe te helpen."

