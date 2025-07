Goal bij VV Staphorst - SV Urk wordt wereldwijd gedeeld

Een doelpunt van Dirk Muis (VV Staphorst) gaat de hele wereld over. De centrale verdediger besloot dinsdag van een meter of 65 aan te leggen en zag zijn poging in het net van de tegenpartij belanden.

Urk en Staphorst zijn momenteel beide bezig met hun voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Door de relatief kleine afstand tussen de beide plaatsen, besloten de teams het tegen elkaar op te nemen. Staphorst was duidelijk een maatje te groot en won met 3-0.

Met een 2-0 voorsprong ging de Overijsselse ploeg rusten, waarna een lange periode zonder doelpunt volgde. Tot centrale verdediger Muis in de tachtigste minuut eens probeerde uit te halen van eigen helft. De keeper van Urk, Tiemen Hakvoort, bleek te ver voor zijn doel te staan en kon de bal alleen maar uit het net vissen. Op social media krijgt de goal van Muis werelwijd veel aandacht.