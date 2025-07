Joël Drommel gaat contract bij PSV verlengen, vlak voor transfer

gaat zijn contract bij PSV verlengen, weet het Eindhovens Dagblad. De doelman staat voor een verhuurperiode bij Sparta Rotterdam voor een jaar en PSV wil niet dat hij daarna transfervrij de deur uitloopt. Zijn huidige contract loopt immers medio 2026 af.

Drommel maakte in de zomer van 2021 voor zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar PSV. In Eindhoven was hij de beoogde eerste doelman, maar in april 2022 verloor hij zijn plek onder de lat. Uiteindelijk haalde PSV in de zomer van 2022 Walter Benítez als concurrent van Drommel. De Argentijn wist de concurrentiestrijd te winnen en Drommel moest het doen met een plekje als reserve.

Artikel gaat verder onder video

Deze zomer verandert het nodige onder de lat. Benítez is transfervrij vertrokken naar Crystal Palace, terwijl Nick Olij door PSV is binnengehaald. Daarnaast staat doelman Matej Kovár op het punt om officieel gepresenteerd te worden. Hij arriveerde zaterdag al voor de medische keuring en moet overkomen van Bayer Leverkusen.

Voor Drommel is geen perspectief op veel speeltijd en dus mag hij verhuurd worden. De 28-jarige sluitpost is op weg naar Sparta. Als die overeenkomst in de komende uren of dagen definitief wordt gesloten, zal hij bijtekenen. Zodoende hoeft PSV hem over een jaar niet transfervrij te laten gaan.