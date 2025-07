PSV verwelkomt volgende aanwinst voor medische keuring

is gearriveerd in Eindhoven voor de medische keuring bij PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagavond. Na de keuring moeten de laatste details nog worden afgerond, voordat de doelman kan overkomen van Bayer Leverkusen.

PSV haalde eerder al Nick Olij naar Eindhoven en wil met Kovár nóg een keeper strikken. Het is de bedoeling dat hij maandag meegaat op trainingskamp naar Duitsland. Voor die tijd hoopt de regerend landskampioen de transfer af te ronden. Als dat is gelukt, mag Joël Drommel de club verlaten. Eerder vertrok Walter Benítez al transfervrij.

PSV bedrijvig op transfermarkt

Artikel gaat verder onder video

Nadat Olij exact een maand geleden werd gepresenteerd als eerste aanwinst, kondigde PSV afgelopen week ook de komst aan van Yarek Gasiorowski en Ruben van Bommel. Verder mikt directeur Earnest Stewart op de komst van SC Freiburg-verdediger Kiliann Sildillia en die van Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach). Ook Nobel Mendy (Real Betis) en Marvin Young (Sparta Rotterdam) werden al genoemd om de defensie van de landskampioen te versterken.

PSV kwam bij Kovár uit toen de komst van Daniel Peretz (Bayern München) niet haalbaar bleek. Volgens eerdere berichtgeving moet hij vijf miljoen euro kosten, plus twee miljoen euro aan mogelijke bonussen. Als PSV Kovár in de toekomst weer zou verkopen, dan profiteert Leverkusen daar mogelijk van mee. De club van trainer Erik ten Hag zou een doorverkooppercentage hebben bedongen in de onderhandelingen.

Kovar verruilde zijn vaderland in 2018 voor de jeugdopleiding van Manchester United. Nadat die club hem meermaals op huurbasis ervaring op liet doen, haalde Leverkusen hem in 2023 voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Duitsland. Bij Die Werkself was Kovár de voorbije seizoenen tweede keus achter de Fin Lukas Hradecky. Wel kreeg hij in het seizoen 2023/24, waarin Leverkusen onder trainer Xabi Alonso kampioen werd én de DFB Pokal won, het vertrouwen in de Europa League. In dat toernooi bereikte de club de finale, die verloren ging tegen Atalanta Bergamo (3-0).

In totaal speelde Kovár 32 wedstrijden voor Leverkusen, waarin hij dertig doelpunten incasseerde en zestien keer de nul hield. Kovár debuteerde in 2024 in de Tsjechische nationale ploeg en speelde inmiddels dertien interlands voor zijn land.

